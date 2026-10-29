Куди зникла легендарна Сестричка Віка: як зараз виглядає зірка 90-х (фото)
Українська співачка Христина Соловій зустрілася із зіркою 90-х Сестричкою Вікою, яка вже понад три десятиліття живе у США.
Відомі українки зустрілися в Лос-Анджелесі. Ба більше, варто очікувати переспівану Соловій пісню Сестрички. В Instagram Христина показала їхню зустріч.
Як виглядає Сестричка Віка
На свіжому селфі Соловій та Вікторія Врадій усміхаються на камеру. Сестричка Віка позує з короткою стрижкою, хусткою на шиї та жовтими окулярами на голові.
"Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу", — прокоментувала Христина.
Співачка назвала такі знайомства найціннішою частиною свого дослідження української музики 90-х.
"В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою. І саме це і є найціннішим у моєму дослідженні українських 90-х — знайомитися ближче з такими людьми, переймати це чуття світу, усвідомлювати, як всі дороги і рішення в житті привели мене сюди", — написала Соловій.
Оскільки Сестричка Віка не має соцмереж, Христина подякувала їй у своєму дописі.
"За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка, за нашу розмову", — додала співачка.
Христина зізналася, що під час розмови зверталася до колеги на "ви".
Відомо, що Соловій переспіває відому композицію Сестрички Віки "Прощай". Врадій записала її з ВІА "Арніка" ще наприкінці 1970-х. Версія у виконанні Христини має вийти 30 жовтня.
Хто така Сестричка Віка
Широку популярність Вікторій Врадій принесла перемога на першому фестивалі "Червона рута" в Чернівцях. У 1989 році артистка посіла перше місце в жанрі рок-музики.
Творчість Вікторії поєднувала рок, панк та електроніку. У 90-х вона виїхала з України до США.
Серед відомих пісень Врадій — "То моє море", "Мамо, я дурна" та "Тинди-ринди".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Під "гарячу руку" потрапила і Соловій.
- Христина зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".
Крім цього, Фокус писав, що відомо про скандал у Чорноморську зі співачкою.