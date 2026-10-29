Куди зникла легендарна Сестричка Віка: як зараз виглядає зірка 90-х (фото)

Українська співачка Христина Соловій зустрілася із зіркою 90-х Сестричкою Вікою, яка вже понад три десятиліття живе у США.

Відомі українки зустрілися в Лос-Анджелесі. Ба більше, варто очікувати переспівану Соловій пісню Сестрички. В Instagram Христина показала їхню зустріч.

Як виглядає Сестричка Віка

На свіжому селфі Соловій та Вікторія Врадій усміхаються на камеру. Сестричка Віка позує з короткою стрижкою, хусткою на шиї та жовтими окулярами на голові.

"Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу", — прокоментувала Христина.

Співачка назвала такі знайомства найціннішою частиною свого дослідження української музики 90-х.

"В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою. І саме це і є найціннішим у моєму дослідженні українських 90-х — знайомитися ближче з такими людьми, переймати це чуття світу, усвідомлювати, як всі дороги і рішення в житті привели мене сюди", — написала Соловій.

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Оскільки Сестричка Віка не має соцмереж, Христина подякувала їй у своєму дописі.

"За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка, за нашу розмову", — додала співачка.

Христина зізналася, що під час розмови зверталася до колеги на "ви".

Христина Соловій та Сестричка Віка Фото: soloviyka/ Instagram

Відомо, що Соловій переспіває відому композицію Сестрички Віки "Прощай". Врадій записала її з ВІА "Арніка" ще наприкінці 1970-х. Версія у виконанні Христини має вийти 30 жовтня.

Христина Соловій та Сестричка Віка Фото: soloviyka/ Instagram

Хто така Сестричка Віка

Широку популярність Вікторій Врадій принесла перемога на першому фестивалі "Червона рута" в Чернівцях. У 1989 році артистка посіла перше місце в жанрі рок-музики.

Творчість Вікторії поєднувала рок, панк та електроніку. У 90-х вона виїхала з України до США.

Сестричка Віка Фото: soloviyka/ Instagram

Серед відомих пісень Врадій — "То моє море", "Мамо, я дурна" та "Тинди-ринди".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В українському сегменті соцмереж розгорівся гучний скандал навколо фотосесій у макових полях. Під "гарячу руку" потрапила і Соловій.

Христина зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".

Крім цього, Фокус писав, що відомо про скандал у Чорноморську зі співачкою.