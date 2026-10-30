Хэллоуин 2026: когда отмечать, как праздновать и как мрачный Самайн превратился в карнавал с тыквами

Хэллоуин — это древний кельтский праздник, который за столетия претерпел многие изменения, а в Украине отмечается сравнительно недавно: после того, как распался СССР.

Хэллоуин, который традиционно отмечают с 31 октября по 1 ноября, изначально был древним кельтским фестивалем Самайн, который отмечали в дохристианские времена на территориях современной Ирландии, Шотландии, Уэльса и других кельтских регионов. Тогда это праздник отмечал ночь, когда, по поверьям, граница между мирами живых и мертвых становилась тоньше, а духи и сверхъестественные существа могли ходить среди людей. Сейчас Самайн тоже отмечают, но чаще это делают язычники, а прочий мир за редким исключением, надевает карнавальные костюмы, вырезает рожицы на тыквах, ходит за конфетами и устраивает вечеринки. Фокус выяснил, как появился Хэллоуин и как он стал популярен в Украине.

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От Самайна до Дня всех святых — как появился Хэллоуин

Самайн символизировал окончание сбора урожая, завершение теплого времени года, начало зимы и нового годового цикла. Это было мистическое время, когда кельты разжигали костры, устраивали ритуальные пиршества, пытались задобрить духов (или пообщаться с ними), а также надевали шкуры животных и маски, чтобы отпугнуть пришельцев из иного мира, или при встрече сойти "за своего".

Самайн до сих пор празднуют в Ирландии Фото: tripadvisor

Когда христианство распространилось на Британские острова и Ирландию, церковь не смогла искоренить древние обычаи, а вместо того попыталась их облагородить, включив в религиозный календарь даты, связанные с почитанием умерших.

Так появились три праздника:

31 октября — All Hallows' Eve (канун Дня всех святых).

1 ноября — All Saints' Day (День всех святых).

2 ноября — All Souls' Day (День поминовения усопших).

Слово Halloween произошло от выражения All Hallows' Eve — "вечер перед Днем всех святых". Со временем название сократилось до привычного Halloween.

Американский Хэллоуин — как тыквы со скелетами захватили весь мир

Тыквы, которые сейчас ассоциируются с Хэллоуином, раньше вообще не имели к нему никакого отношения. Традиция появилась в Ирландии и Шотландии. Люди вырезали лица на репе, брюкве и картофеле, помещали внутрь горящий уголь или свечу и выставляли такие фонари у домов. Это дань легенде о Скупом Джеке (Stingy Jack). Ирландец Джек так часто обманывал дьявола, что после смерти его не приняли ни в рай, ни в ад. И он вынужден скитаться по свету, освещая себе путь тлеющим угольком внутри выдолбленной репы. Отсюда и пошло название Jack-o'-lantern — фонарь Джека.

Тыквы стали символом Хэллоуина сравнительно недавно Фото: Instagram spherevegas

Эту традицию ирландские и шотландские переселенцы в XIX веке привезли в США, где и обнаружили, что вырезать на тыквах куда удобнее и в Соединенных Штатах их достать проще, чем брюкву. Так тыква стала главным символом Хэллоуина.

Традиция ходить по домам, выпрашивая конфеты, тоже появилась на Британских островах, но в средневековой Англии бедняки выпрашивали soul cakes (душевные пирожки), обещая молиться за умерших. А в Ирландии и Шотландии молодежь в костюмах и масках ходила по домам распевая песни и рассказывая стихи в обмен на мелкие монеты и еду. В США эти обычаи постепенно смешались. В первой половине XX века дети стали ходить по домам в костюмах и просить угощения. А выражение "tricks or treats", которое означает "сладость или гадость" и появилось в 20-е годы. Историки даже отмечают, что впервые это выражение прозвучало в Канаде, штате Онтарио, а потом уже в США. После Второй мировой войны, когда закончились ограничения на сахар, традиция стала особенно массовой. В 1950-е годы она уже прочно закрепилась в американской культуре. Именно в США страшный праздник Самайн окончательно утратил свой мистический смысл и стал очередным поводом устроить костюмированную вечеринку.

Дети в костюмах на Хэллоуин

Вначале костюмы часто делали самостоятельно: привидения, летучие мыши, ведьмы, скелеты, черные кошки. Сейчас на Хэлоуин одеваются в персонажей фильмов, комиксов и даже в политиков вроде Трампа.

Как Хэллоуин появился в Украине и где его празднуют, а где запрещают

В Украине, как и в большинстве постсоветских республик, Хэллоуин стали праздновать в 1990-е. Не так масштабно, как в США, но тематические вечеринки устраивают в клубах и ресторанах. Некоторые украинцы также украшают дома, вырезают фонари из тыкв, готовят необычные блюда и организовывают костюмированные встречи с друзьями. В шутки Хэллоуин в Украине иногда называют "Тыквенным Спасом" по аналогии с церковными праздниками Медовым и Яблочным Спасом. Некоторые считают, что в Украине есть свой аналог Самайна-Хэллоуина — Велесова ночь, которую якобы праздновали с 31 октября по 1 ноября. Но достоверных свидетельств существования именно такого праздника в украинской народной традиции нет.

Украинские спасатели в костюмах на Хэллоуин Фото: ГСЧС

Интересно, что на родине Самайна, в Ирландии, его до сих пор празднуют в стиле предков. А в Мексике, вопреки расхожему мнению, Хэллоуин не прижился, так как там есть свой, не менее древний праздник — День мертвых. Día de los Muertos отмечают 1–2 ноября, украшая могилы родных светами бархатцев и раскрашивая лица под черепа.

А вот в РФ, где Хэллоуин был довольно популярен, теперь чаще критикуют, чем празднуют. Тамошние политики считают его чуждым "русской культуре", называют бесовщиной, а в 2026 году один из депутатов даже призвал топить тыквы в реке. Официально Хэллоуин не запрещен, но в школах и детских садах его предпочитают не отмечать, чтоб не нарваться на донос "за оскорбление чувств верующих".

Напомним, Фокус писал, что: