Хелловін 2026: коли відзначати, як святкувати та як похмурий Самайн перетворився на карнавал із гарбузами

Хелловін — це стародавнє кельтське свято, яке протягом століть зазнало чимало змін, а в Україні відзначається порівняно недавно: після розпаду СРСР.

Хелловін, який традиційно відзначають з 31 жовтня по 1 листопада, спочатку був стародавнім кельтським святом Самайн, яке відзначали в дохристиянські часи на територіях сучасної Ірландії, Шотландії, Уельсу та інших кельтських регіонів. Тоді це свято відзначало ніч, коли, за повір'ями, межа між світами живих і мертвих ставала тоншою, а духи та надприродні істоти могли ходити серед людей. Зараз Самайн теж відзначають, але частіше це роблять язичники, а решта людей, за рідкісним винятком, одягають карнавальні костюми, вирізають обличчя на гарбузах, ходять по цукерки та влаштовують вечірки. Фокус з'ясував, як з’явився Хелловін і як він став популярним в Україні.

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Від Самайна до Дня всіх святих — як з’явився Хелловін

Самайн символізував закінчення збору врожаю, завершення теплої пори року, початок зими та нового річного циклу. Це був містичний час, коли кельти розпалювали багаття, влаштовували ритуальні бенкети, намагалися задобрити духів (або поспілкуватися з ними), а також одягали шкури тварин і маски, щоб відлякати прибульців з іншого світу або, у разі зустрічі, видати себе за "свого".

Самайн досі святкують в Ірландії Фото: tripadvisor

Коли християнство поширилося на Британські острови та Ірландію, церква не змогла викорінити давні звичаї, а натомість спробувала їх облагородити, включивши до релігійного календаря дати, пов’язані з вшануванням померлих.

Так з’явилися три свята:

31 жовтня — All Hallows' Eve (переддень Дня всіх святих).

1 листопада — All Saints' Day (День усіх святих).

2 листопада — All Souls' Day (День поминання покійних).

Слово "Halloween" походить від виразу "All Hallows' Eve" — "вечір перед Днем усіх святих". Згодом назва скоротилася до звичного "Halloween".

Американський Хелловін — як гарбузи зі скелетами підкорили весь світ

Гарбузи, які зараз асоціюються з Хелловіном, раніше взагалі не мали до нього жодного стосунку. Ця традиція з’явилася в Ірландії та Шотландії. Люди вирізали обличчя на ріпі, брукві та картоплі, клали всередину палаюче вугілля або свічку і виставляли такі ліхтарі біля будинків. Це данина легенді про Скупого Джека (Stingy Jack). Ірландець Джек так часто обманював диявола, що після смерті його не прийняли ні в рай, ні в пекло. І він змушений блукати світом, освітлюючи собі шлях тліючим вугіллям усередині видовбаної ріпи. Звідси й походить назва Jack-o'-lantern — ліхтар Джека.

Гарбузи стали символом Хелловіна порівняно недавно Фото: Instagram spherevegas

Цю традицію ірландські та шотландські переселенці у XIX столітті привезли до США, де й виявили, що вирізати на гарбузах набагато зручніше, а в Сполучених Штатах їх дістати простіше, ніж брукву. Так гарбуз став головним символом Хелловіна.

Традиція ходити по домівках, просячи цукерок, також з’явилася на Британських островах, але в середньовічній Англії бідняки просили soul cakes (душевні пиріжки), обіцяючи молитися за померлих. А в Ірландії та Шотландії молодь у костюмах і масках ходила по домівках, співаючи пісні та розповідаючи вірші в обмін на дрібні монети та їжу. У США ці звичаї поступово змішалися. У першій половині XX століття діти почали ходити по домівках у костюмах і просити частування. А вираз "tricks or treats", що означає "солодощі чи капості", з’явився у 20-ті роки. Історики навіть зазначають, що вперше цей вислів пролунав у Канаді, у провінції Онтаріо, а потім уже у США. Після Другої світової війни, коли закінчилися обмеження на цукор, традиція стала особливо масовою. У 1950-х роках вона вже міцно закріпилася в американській культурі. Саме в США страшне свято Самайн остаточно втратило свій містичний зміст і стало черговим приводом влаштувати костюмовану вечірку.

Діти в костюмах на Хелловін

Спочатку костюми часто виготовляли самостійно: привиди, кажани, відьми, скелети, чорні кішки. Зараз на Геловін люди переодягаються у персонажів фільмів, коміксів і навіть у політиків на кшталт Трампа.

Як Хелловін з’явився в Україні, де його святкують, а де забороняють

В Україні, як і в більшості пострадянських республік, Хелловін почали святкувати у 1990-х роках. Не так масштабно, як у США, але тематичні вечірки влаштовують у клубах і ресторанах. Деякі українці також прикрашають будинки, вирізають ліхтарі з гарбузів, готують незвичайні страви та організовують костюмовані зустрічі з друзями. Жартома Хелловін в Україні іноді називають "Гарбузовим Спасом" за аналогією з церковними святами Медовим і Яблучним Спасом. Дехто вважає, що в Україні є свій аналог Самайна-Хелловіна — Велесова ніч, яку нібито святкували з 31 жовтня по 1 листопада. Але достовірних свідчень існування саме такого свята в українській народній традиції немає.

Українські рятувальники в костюмах на Хелловін Фото: ДСНС

Цікаво, що на батьківщині Самайна, в Ірландії, його досі святкують у традиціях предків. А в Мексиці, всупереч поширеній думці, Хелловін не прижився, оскільки там є своє, не менш давнє свято — День мертвих. Día de los Muertos відзначають 1–2 листопада, прикрашаючи могили рідних квітами чорнобривців і розфарбовуючи обличчя під черепи.

А ось у РФ, де Хелловін був досить популярним, тепер його частіше критикують, ніж святкують. Тамтешні політики вважають його чужим для "російської культури", називають бісівщиною, а в 2026 році один із депутатів навіть закликав топити гарбузи в річці. Офіційно Хелловін не заборонений, але в школах і дитячих садках його воліють не відзначати, щоб не наразитися на донос "за образу почуттів віруючих".

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