Бывшая Хлывнюка закрутила роман с российским миллиардером Абрамовичем (фото)

42-летняя украинская модель Наталья Гоций впервые появилась на публике с российским олигархом Романом Абрамовичем. Ранее ходили слухи об их романе, и теперь, похоже, они подтвердились.

Пару заметили вместе на Международном фестивале искусств в Баку. Соответствующие снимки опубликовало азербайджанское СМИ.

Интересно, что в 2021 году Гоций имела роман с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Правда, о нём Наталья рассказала уже после разрыва.

Гоций заметили вместе с Абрамовичем

СМИ уже несколько лет называют Наталью Гоций избранницей Романа Абрамовича. На днях 60-летний российский миллиардер и украинская модель приехали в Баку на фестиваль Baku International Art Festival.

На опубликованных фотографиях видны Абрамович и Гоций, а также бывший министр правительства Москвы Сергей Капков.

Гоция заметили рядом с Абрамовичем Фото: руские СМИ Гоция заметили рядом с Абрамовичем Фото: руские СМИ

Интересно, что ещё в сентябре 2024 года в сети писали, что Абрамович и Гоций якобы встречаются уже как минимум два с половиной года. Тогда пара вместе посетила вечеринку по случаю дня рождения Надежды Оболенцевой. Первые слухи о романе модели и миллиардера появились ещё в 2023 году. Официального подтверждения отношений от них не было.

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Личная жизнь

Ранее Гоций была замужем за бизнесменом Романом Нижником. У супругов двое сыновей — Спартак и Тамерлан.

В 2021 году стало известно о кратковременном романе модели с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хливнюком. Правда, о этих отношениях Гоций рассказала уже после их завершения.

Наталья Гоций Фото: Instagram

Роман Абрамович был женат трижды: на Ольге Лысовой, Ирине Маландине и Дарье Жуковой. От второго брака у него пятеро детей: Анна, Аркадий, София, Арина и Илья, от Жуковой — дочь Лея и сын Аарон.

В 2023 году появилась информация о том, что у Абрамовича родился восьмой ребенок. Кроме того, недавно стало известно, что миллиардер, у которого уже есть два внука, снова стал дедушкой.

Роман Абрамович Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая жена Романа Абрамовича стала мамой в пятый раз. Даша Жукова родила сына Александра от своего второго мужа, греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.

Впоследствии женщина поделилась редкими фотографиями сына от своего нового мужа. Мальчик получил фамилию — его назвали Филипп Ставрос Ниархос III, в честь деда.

Кроме того, дочь Абрамовича вызвала слухи о помолвке. Она появилась в модном лондонском магазине с огромным бриллиантом на пальце.