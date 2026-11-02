Колишня Хливнюка закрутила роман з російським мільярдером Абрамовичем (фото)
42-річна українська модель Наталія Гоцій вперше засвітилась на публіці із російським олігархом Романом Абрамовичем. Раніше ходили чутки про їхній роман і зараз, схоже, вони підтвердилися.
Пару помітили разом на Baku International Art Festival. Відповідні знімки оприлюднило азербайджанське медіа.
Цікаво, що Гоцій у 2021 році мала роман із фронтменом "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Щоправда, про нього Наталія розповіла вже після розриву.
Гоцій помітили з Абрамовичем
ЗМІ вже кілька років називають обраницею Романа Абрамовича Наталію Гоцій. Днями 60-річний російський мільярдер та українська модель приїхали до Баку на фестиваль Baku International Art Festival.
На оприлюднених фото видно Абрамовича та Гоцій, а також ексміністра уряду Москви Сергія Капкова.
Цікаво, що ще у вересні 2024 року в мережі писали, що Абрамович та Гоцій нібито зустрічаються щонайменше два з половиною роки. Тоді пара разом відвідала вечірку з нагоди дня народження Надії Оболенцевої. Перші чутки про роман моделі та мільярдера виникли ще 2023-го. Офіційного підтвердження стосунків від них не було.
Особисте життя
Раніше Гоцій перебувала у шлюбі з бізнесменом Романом Ніжником. У подружжя є двоє синів – Спартак і Тамерлан.
У 2021 році стало відомо про короткотривалий роман моделі з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Щоправда, про ці стосунки Гоцій розповіла вже після їхнього завершення.
Роман Абрамович був одружений тричі: з Ольгою Лисовою, Іриною Маландіною та Дар'єю Жуковою. Від другого шлюбу у нього п'ятеро дітей: Анна, Аркадій, Софія, Аріна та Ілля, від Жукової — дочка Лея та син Аарон.
У 2023 році з'явилася інформація, що у Абрамовича народилася восьма дитина. Крім цього, нещодавно стало відомо, що мільярдер, який уже має двох онуків, знову став дідом.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Колишня дружина Романа Абрамовича стала мамою впʼяте. Даша Жукова народила сина Олександра своєму другому чоловіку, грецькому мільярдеру Ставросу Ніархосу.
- Згодом жінка поділилася рідкісними фотографіями сина від її нового чоловіка. Хлопчик отримав сімейне ім'я — його назвали Філіп Ставрос Ніархос III, на честь діда.
Крім того, дочка Абрамовича спровокувала чутки про заручини. Вона з'явилася в модному лондонському магазині з величезним діамантом на пальці.