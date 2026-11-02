Колишня Хливнюка закрутила роман з російським мільярдером Абрамовичем (фото)

42-річна українська модель Наталія Гоцій вперше засвітилась на публіці із російським олігархом Романом Абрамовичем. Раніше ходили чутки про їхній роман і зараз, схоже, вони підтвердилися.

Пару помітили разом на Baku International Art Festival. Відповідні знімки оприлюднило азербайджанське медіа.

Цікаво, що Гоцій у 2021 році мала роман із фронтменом "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Щоправда, про нього Наталія розповіла вже після розриву.

Гоцій помітили з Абрамовичем

ЗМІ вже кілька років називають обраницею Романа Абрамовича Наталію Гоцій. Днями 60-річний російський мільярдер та українська модель приїхали до Баку на фестиваль Baku International Art Festival.

На оприлюднених фото видно Абрамовича та Гоцій, а також ексміністра уряду Москви Сергія Капкова.

Гоцій помітили поруч із Абрамовичем Фото: російські ЗМІ Гоцій помітили поруч із Абрамовичем Фото: російські ЗМІ

Цікаво, що ще у вересні 2024 року в мережі писали, що Абрамович та Гоцій нібито зустрічаються щонайменше два з половиною роки. Тоді пара разом відвідала вечірку з нагоди дня народження Надії Оболенцевої. Перші чутки про роман моделі та мільярдера виникли ще 2023-го. Офіційного підтвердження стосунків від них не було.

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Особисте життя

Раніше Гоцій перебувала у шлюбі з бізнесменом Романом Ніжником. У подружжя є двоє синів – Спартак і Тамерлан.

У 2021 році стало відомо про короткотривалий роман моделі з фронтменом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Щоправда, про ці стосунки Гоцій розповіла вже після їхнього завершення.

Наталія Гоцій Фото: Instagram

Роман Абрамович був одружений тричі: з Ольгою Лисовою, Іриною Маландіною та Дар'єю Жуковою. Від другого шлюбу у нього п'ятеро дітей: Анна, Аркадій, Софія, Аріна та Ілля, від Жукової — дочка Лея та син Аарон.

У 2023 році з'явилася інформація, що у Абрамовича народилася восьма дитина. Крім цього, нещодавно стало відомо, що мільярдер, який уже має двох онуків, знову став дідом.

Роман Абрамович Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня дружина Романа Абрамовича стала мамою впʼяте. Даша Жукова народила сина Олександра своєму другому чоловіку, грецькому мільярдеру Ставросу Ніархосу.

Згодом жінка поділилася рідкісними фотографіями сина від її нового чоловіка. Хлопчик отримав сімейне ім'я — його назвали Філіп Ставрос Ніархос III, на честь діда.

Крім того, дочка Абрамовича спровокувала чутки про заручини. Вона з'явилася в модному лондонському магазині з величезним діамантом на пальці.