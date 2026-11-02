Голливудский актер засветил в сериале украинский браслет, посвященный Одессе (фото)

Американский актёр и сценарист Лиев Шрайбер в очередной раз продемонстрировал свою поддержку Украине. В новом сериале "Ноктюрн" он появился с браслетом сине-жёлтых цветов Odesa Bracelet.

Украшение создала американская дизайнер Джилл Платнер. Все средства от его продажи направляются на гуманитарные и медицинские проекты в Украине. Во время съемок Лив Шрайбер оставил браслет на руке, сделав его частью образа своего героя Джона Линна. Подробнее об этом расскажет "Фокус".

Как выглядит символический браслет

В новом фильме "Ноктюрн" Шрайбер сыграл персонажа Джона Линна. На его руке заметили браслет Odesa Bracelet, который актер решил не снимать во время съемок.

Для знаменитости это украшение имеет особое значение. Дедушка Шрайбера по материнской линии эмигрировал в США из Одессы. Таким образом, связь с украинским городом для актера имеет огромное значение.

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Лиев Шрайбер оставил браслет на руке Фото: соцсети

Браслет "Odesa" был создан американской дизайнершей Джилл Платнер совместно с организацией BlueCheck Ukraine. Аксессуар имеет сине-желтый шнур и серебряную застежку. Вся прибыль от продажи направляется на финансирование медицинских и гуманитарных проектов для украинцев.

Браслет Odesa Bracelet Фото: Скриншот Браслет Odesa Bracelet Фото: Скриншот Браслет Odesa Bracelet Фото: Скриншот

Лиев Шрайбер постоянно поддерживает Украину

Интересно, что этот актёр является одним из самых активных звездных послов Украины в мире. Имея украинские корни по материнской линии, Шрайбер поддерживает нашу страну с первых дней полномасштабного вторжения.

В июле 2022 года Лиев официально стал послом платформы UNITED24, где возглавил направление "Медицинская помощь". Впоследствии Шрайбер организовал масштабный сбор средств на генераторы для украинских больниц. Ему удалось привлечь около 3 миллионов долларов.

Кроме того, актер часто бывает в Украине, чтобы привлечь внимание мировой общественности к военным преступлениям россиян.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Лиев Шрайбер стал отцом в третий раз. У кинопродюсера и его возлюбленной родилась дочь Хейзел Би.

Кстати, актер посетил Соломенский район Киева после массированного обстрела 20 августа 2026 года. Звезда подчеркнул, что пострадали обычные гражданские здания: детская больница, школа, парковка и жилые дома.

Кроме того, Шрайбер и фронтмен группы Gogol Bordello Евгений Гудзь в нью-йоркском ресторане "Веселка" пекли паски. Мука была изготовлена из зерна, собранного на разминированных полях Харьковской области.