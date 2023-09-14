Лиев Шрайбер стал отцом в третий раз (фото)
У кинопродюсера и его возлюбленной родилась дочь Хейзел Би.
55-летний американский сценарист и кинопродюсер Лиев Шрайбер в третий раз стал отцом. Известием о пополнении многодетный отец поделился в своем Instagram.
Актер украинского происхождения и его 31-летняя возлюбленная Тейлор Нейсен стали родителями своего первого общего ребенка.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!
Шрайбер выложил два фото: на одном держит крошечную руку малыша, а на втором показал ножку новорожденной.
"Так счастлив, что Хейзел Би наконец-то здесь. Она родилась рано утром 27 августа и с тех пор мечта каждый день. Мама и ребенок очень счастливы и здоровы. Спасибо всем за любовь и поддержку", — прокомментировал рождение дочери сценарист.
Шрайбер и "Мисс Южная Каролина" Нейсен, которые хранят свой роман в основном в тайне, начали встречаться в 2017 году.
Возлюбленная актера не делала официального объявления о беременности в социальных сетях, однако случайно "дебютировала" с заметно округлившимся животом во время прогулки со Шрайбером в апреле 2023. Летом этого же года сообщалось об их тайной женитьбе.
Шрайбер ранее имел отношения с актрисой Наоми Уоттс с 2005 по 2016 год. До разрыва бывшая пара стала родителями 16-летнего Саши и 14-летнего Кая в 2007 и 2009 годах соответственно.
Напомним, Лиев Шрайбер публично поддерживает Украину.
Также Фокус писал о пополнении в семье теннисистки Серены Уильямс.