Лієв Шрайбер став батьком втретє (фото)

У кінопродюсера та його коханої народилася донька Хейзел Бі.

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55-річний американський сценарист та кінопродюсер Лієв Шрайбер втретє став батьком. Звісткою про поповнення багатодітний батько поділився у своєму Instagram.

Актор українського походження та його 31-річна кохана Тейлор Нейсен стали батьками своєї першої спільної дитини.

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Шрайбер виклав два фото: на одному тримає крихітну руку малюка, а на другому показав ніжку новонародженої.

"Такий щасливий, що Хейзел Бі нарешті тут. Вона народилася рано вранці 27 серпня і з тих пір мрія кожного дня. Мама і дитина дуже щасливі і здорові. Дякую всім за любов і підтримку", — прокоментував народження доньки сценарист.

Донька Лієва Шрайбера

Шрайбер та "Міс Південна Кароліна" Нейсен, які зберігають свій роман в основному в таємниці, почали зустрічатися у 2017 році.

Кохана актора не робила офіційного оголошення про вагітність у соціальних мережах, проте випадково "дебютувала" з помітно округленим животом під час прогулянки зі Шрайбером у квітні 2023. Влітку цього ж року повідомлялося про їхнє таємне одруження.

Лієв Шрайбер та Тейлор Нейсен Фото: Getty Images

Шрайбер раніше мав стосунки з акторкою Наомі Воттс з 2005 по 2016 рік. До розриву колишня пара стала батьками 16-річного Саші та 14-річного Кая у 2007 та 2009 роках відповідно.

Нагадаємо, Лієв Шрайбер публічно підтримує Україну.

Також Фокус писав про поповнення в родині тенісистки Серени Вільямс.