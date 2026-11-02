Голлівудський актор засвітив у серіалі український браслет, присвячений Одесі (фото)

Американський актор та сценарист Лієв Шрайбер вкотре продемонстрував свою підтримку Україні. У новому серіалі "Ноктюрн" він з'явився із браслетом у синьо-жовтих кольорах Odesa Bracelet.

Прикрасу випустила американська дизайнерка Джилл Платнер. Усі кошти від її продажу спрямовують на гуманітарні та медичні проєкти в Україні. Під час зйомок Лієв Шрайбер залишив браслет на руці, зробивши його частиною образу свого героя Джона Лінна. Детальніше про це – розвість Фокус.

Як виглядає символічний браслет

У новій кінострічці "Ноктюрн" Шрайбер зіграв персонажа Джона Лінна. На його руці помітили браслет Odesa Bracelet, який актор вирішив не знімати під час зйомок.

Для знаменитості ця прикраса має особливе значення. Дідусь Шрайбера по материнській лінії емігрував до США з Одеси. Таким чином, зв'язок з українським містом для актора має надзвичайний сенс.

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Лієв Шрайбер залишив браслет на руці Фото: соцмережі

Odesa Bracelet створила американська дизайнерка Джилл Платнер разом з організацією BlueCheck Ukraine. Аксесуар має синьо-жовтий шнур і срібну застібку. Увесь прибуток від продажу спрямовують на фінансування медичних і гуманітарних проєктів для українців.

Браслет Odesa Bracelet Фото: Скріншот Браслет Odesa Bracelet Фото: Скріншот Браслет Odesa Bracelet Фото: Скріншот

Лієв Шрайбер постійно підтримує Україну

Цікаво, що актор є одним з найактивніших зіркових амбасадорів України у світі. Маючи українське коріння по материнській лінії, Шрайбер підтримує нашу країну з перших днів повномасштабного вторгнення.

У липні 2022-го Лієв офіційно став амбасадором платформи UNITED24, де очолив напрям "Медична допомога". Згодом Шрайбер створив масштабний збір коштів на генератори для українських лікарень. Йому вдалося залучили близько 3 мільйонів доларів.

Крім цього, актор часто відвідує Україну, щоб привернути увагу світу до воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лієв Шрайбер став батьком втретє. У кінопродюсера та його коханої народилася донька Хейзел Бі.

До речі, актор відвідав Солом'янський район Києва після масованого обстрілу 20 серпня 2026 року. Зірка наголошував, що постраждали звичайні цивільні будівлі: дитяча лікарня, школа, парковка та будинки.

Крім того, Шрайбер і фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь у нью-йоркському ресторані "Веселка" пекли паски. Борошно було виготовлено з зерна, яке зібрали на розмінованих полях Харківської області.