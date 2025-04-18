На непростому борошні з Харківщини: Лієв Шрайбер і Євген Гудзь спекли особливі паски

Фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь та актор Лієв Шрайбер – амбасадор платформи United24 – у нью-йоркському ресторані "Веселка" пекли паски. Борошно було виготовлено з зерна, яке зібрали на розмінованих полях Харківської області.

Related video

Про це повідомила платформа United24 та показала відповідне відео.

Євген Гудзь, Лієв Шрайбер, паски, ресторан, випічка

Сама локація проведення заходу теж є знаковою – ресторан "Веселка" відкрили у 1954 році українські діаспоряни.

Євген Гудзь та Лієв Шрайбер разом випікали символічні паски

Паски пекли у нью-йоркському ресторані "Веселка"

Лієв Шрайбер розповів, що фермеру з Харківщини вдалося врятувати частину урожаю зерна після того, як елеватор був знищений російською ракетою. З цього зерна і було виготовлено борошно, на якому випікали паски Шрайбер та Гудзь.

Соліст Gogol Bordello, своєю чергою, згадав своє українське походження і сказав, що випікання пасок було одною з сімейних традицій.

Нагадаємо, у 2022 році музиканти Gogol Bordello на чолі з Євгеном Гудзем записали ремейк власної пісні Forces of Victory разом із Сергієм Жаданом та гуртом Kazka. Трек увійшов до альбому Solidaritine, присвяченому війні в Україні.

Щодо Лієва Шрайбера, він від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає нашій країні – зокрема, завдяки його зусиллям збирали кошти на генератори для України.