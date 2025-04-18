На непростой муке из Харьковской области: Лиев Шрайбер и Евгений Гудзь испекли особенные паски

Фронтмен группы Gogol Bordello Евгений Гудзь и актер Лиев Шрайбер — амбассадор платформы United24 — в нью-йоркском ресторане "Радуга" пекли паски. Мука была изготовлена из зерна, которое собрали на разминированных полях Харьковской области.

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Об этом сообщила платформа United24 и показала соответствующее видео.

Евгений Гудзь, Лиев Шрайбер, куличи, ресторан, выпечка

Сама локация проведения мероприятия тоже является знаковой — ресторан "Веселка" открыли в 1954 году украинские диаспоряне.

Евгений Гудзь и Лиев Шрайбер вместе выпекали символические паски

Паски пекли в нью-йоркском ресторане "Веселка"

Лиев Шрайбер рассказал, что фермеру из Харьковской области удалось спасти часть урожая зерна после того, как элеватор был уничтожен российской ракетой. Из этого зерна и была изготовлена мука, на которой выпекали паски Шрайбер и Гудзь.

Солист Gogol Bordello, в свою очередь, вспомнил свое украинское происхождение и сказал, что выпекание пасок было одной из семейных традиций.

Напомним, в 2022 году музыканты Gogol Bordello во главе с Евгением Гудзем записали ремейк собственной песни Forces of Victory вместе с Сергеем Жаданом и группой Kazka. Трек вошел в альбом Solidaritine, посвященный войне в Украине.

Что касается Лиева Шрайбера, он с самого начала полномасштабного вторжения помогает нашей стране — в частности, благодаря его усилиям собирали средства на генераторы для Украины.