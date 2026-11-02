Пьяная Волочкова разлеглась в самолете и заговорила о будущем муже (видео)
Российская балерина Анастасия Волочкова снялась на борту самолета в странном состоянии. Знаменитость разлеглась на сиденьях и заговорила о будущем спутнике жизни.
Соответствующие видео были опубликованы на странице Волочковой в Instagram (volochkova_art). Состояние балерины было весьма странным, вероятно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Волочкова разлеглась в самолете
Знаменитость летела в Краснодар вместе со своими помощниками. На видео видно, что балерина заметно нервничала из-за задержки рейса и, скорее всего, находилась в нетрезвом состоянии.
Волочкова начала рассказывать о своих желаниях: звезде якобы не хватало кальяна, икры морских ежей и сашими.
"У меня голос сел. Кондиционер продул. Надо срочно освежить дыхание кальяном", — сказала она.
В другом ролике Волочкова сидела на одном сиденье, а ноги без стеснения закинула на соседнее. Она начала размышлять о своем будущем избраннике, который, по ее словам, должен иметь личный самолет.
"Человек, который станет моим мужем, моим союзником, — у него все-таки должен быть собственный частный самолет. Чтобы не было перипетий, задержек и всякой такой ерунды. Ну, мы летим в Краснодар или нет? Все. У моего мужа должен быть частный самолет", – подчеркнула Волочкова.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Волочкова в нетрезвом виде взобралась на подоконник одного из московских клубов и продемонстрировала присутствующим шпагат.
- Кстати, в России снова заговорили об алкоголизме артистки. Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что якобы следующий юбилей бывшей прима-балерины, а именно 60 лет, ей уже не светит.
Кстати, недавно российский певец Филипп Киркоров стал мемом в соцсетях. Артиста высмеяли из-за видео, в котором после взрыва пиротехники волосы на его голове встали дыбом. Это немало позабавило зрителей.