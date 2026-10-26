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Филипп Киркоров попал в курьез во время концерта: его внешний вид стал мемом (видео)

Курьезный случай во время концерта Киркорова
Филипп Киркоров | Фото: Скрин видео

Российский певец Филипп Киркоров в очередной раз стал мемом в соцсетях. Артиста высмеяли из-за видео, в котором после взрыва пиротехники волосы на его голове встали дыбом. Это сильно позабавило зрителей.

С Киркоровым произошёл курьезный инцидент во время исполнения песни "Единственная моя". Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру, и видео быстро разлетелось по сети. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Киркоров снова попал в неловкую ситуацию

На опубликованном видео видно: когда артист исполнял припев песни "Единственная моя", произошел конфуз. Так, в разгар выступления сработали сценические спецэффекты. Мощный поток воздуха после пиротехнического залпа буквально взъерошил волосы Киркорова, превратив его прическу в "одуванчик".

После этого инцидента зрители разразились смехом, а сам Киркоров, вероятно, даже не понял, что произошло.

Видео дня

Впоследствии певец прокомментировал этот курьез, произошедший во время выступления. Он заявил, что теперь это его "любимый мем".

"Вот и делать ничего не нужно. Все говорят, что я что-то выдумываю о своей жизни. А мне это вообще не нужно. Мемом становится даже пиротехнический взрыв воздуха, который взъерошил мои волосы! Это было очень смешно. Теперь это мой любимый мем. Мне он очень нравится!" — заверил Киркоров.

Пользователи сети бурно отреагировали на конфуз с певцом. Некоторые даже назвали его "Эйнштейном" и "ежиком".

  • "Он, наверное, за кулисами всех убил";
  • "Хватит выкладывать, уже несколько дней челюсть болит от смеха";
  • "Уже со всех ракурсов посмотрела это видео и не перестаю смеяться";
  • "Почти Эйнштейн";
  • "Из тумана вышел ежик".

Позиция Киркорова в войне

Певец является сторонником политики российского президента Владимира Путина. После начала полномасштабного вторжения Киркоров неоднократно делал заявления, свидетельствующие о его украинофобии.

Кроме того, Филипп часто выступал в оккупированном Крыму и посещал территории Донецкой области, захваченные россиянами.

Филипп Киркоров
Как выглядит Филипп Киркоров
Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, недавно испуганный Киркоров пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.