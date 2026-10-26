Филипп Киркоров попал в курьез во время концерта: его внешний вид стал мемом (видео)

Российский певец Филипп Киркоров в очередной раз стал мемом в соцсетях. Артиста высмеяли из-за видео, в котором после взрыва пиротехники волосы на его голове встали дыбом. Это сильно позабавило зрителей.

С Киркоровым произошёл курьезный инцидент во время исполнения песни "Единственная моя". Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру, и видео быстро разлетелось по сети. Подробнее об этом — расскажет Фокус.

Киркоров снова попал в неловкую ситуацию

На опубликованном видео видно: когда артист исполнял припев песни "Единственная моя", произошел конфуз. Так, в разгар выступления сработали сценические спецэффекты. Мощный поток воздуха после пиротехнического залпа буквально взъерошил волосы Киркорова, превратив его прическу в "одуванчик".

После этого инцидента зрители разразились смехом, а сам Киркоров, вероятно, даже не понял, что произошло.

Видео дня

Впоследствии певец прокомментировал этот курьез, произошедший во время выступления. Он заявил, что теперь это его "любимый мем".

"Вот и делать ничего не нужно. Все говорят, что я что-то выдумываю о своей жизни. А мне это вообще не нужно. Мемом становится даже пиротехнический взрыв воздуха, который взъерошил мои волосы! Это было очень смешно. Теперь это мой любимый мем. Мне он очень нравится!" — заверил Киркоров.

Пользователи сети бурно отреагировали на конфуз с певцом. Некоторые даже назвали его "Эйнштейном" и "ежиком".

"Он, наверное, за кулисами всех убил";

"Хватит выкладывать, уже несколько дней челюсть болит от смеха";

"Уже со всех ракурсов посмотрела это видео и не перестаю смеяться";

"Почти Эйнштейн";

"Из тумана вышел ежик".

Позиция Киркорова в войне

Певец является сторонником политики российского президента Владимира Путина. После начала полномасштабного вторжения Киркоров неоднократно делал заявления, свидетельствующие о его украинофобии.

Кроме того, Филипп часто выступал в оккупированном Крыму и посещал территории Донецкой области, захваченные россиянами.

Как выглядит Филипп Киркоров Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николай Басков сравнил внешность Филиппа Киркорова с лицом Майкла Джексона после ряда пластических операций. Американский поп-идол, как известно, славился страстью к экспериментам.

Кстати, российский артист устроил истерику и планировал отменить свой концерт в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников.

Кроме того, недавно испуганный Киркоров пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.