Філіп Кіркоров втрапив у курйоз під час концерту: його вигляд став мемом (відео)

Російський співак Філіп Кіркоров вкотре став мемом у соцмережах. Артиста висміяли через відео, в якому після вибуху піротехніки волосся на його голові стало дибки. Це неабияк розвеселило глядачів.

Курйозний інцидент стався з Кіркоровим під час виконання пісні "Єдина моя". Папараці встигли зафіксувати цей момент на камеру і він швидко розлетівся мережею. Детальніше про це – розповість Фокус.

Кіркоров знову сконфузився

На опублікованому відео можна побачити: коли артист виконував приспів пісні "Єдина моя" — стався конфуз. Так, у розпал виступу спрацювали сценічні спецефекти. Потужне повітря після піротехнічного залпу буквально підняло волосся Кіркорова дибки, перетворивши його зачіску на "кульбабу".

Після інциденту глядачі вибухнули сміхом, а сам Кіркоров, ймовірно, навіть не зрозумів, що сталося.

Згодом співак відреагував на курйоз під час виступу. Він заявив, що тепер це його "улюблений мем".

Видео дня

"Ось і робити нічого не треба. Усі кажуть, що я щось вигадую про своє життя. А мені взагалі це не треба. Мемом стає навіть піротехнічний вибух повітря, який електризував моє волосся! Це було дуже смішно. Це тепер мій улюблений мем. Мені дуже подобається!" — запевнив Кіркоров.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на конфуз зі співаком. Дехто навіть назвав його "Ейнштейном" та "їжаком".

"Він, напевно, за лаштунками всіх убив";

"Досить викладати, вже котрий день щелепа болить від сміху";

"Вже з усіх ракурсів бачила це відео та не перестаю сміятися";

"Майже Ейнштейн";

"Вийшов їжачок із туману".

Позиція Кіркорова у війні

Співак є прихильником політики російського президента Володимира Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення Кіркоров неодноразово робив заявив, які демонструють його українофобність.

Крім цього, Філіп часто виступав в окупованому Криму та відвідував території Донецької області, які захватили росіяни.

Як виглядає Філіп Кіркоров Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Микола Басков порівняв зовнішність Філіпа Кіркорова з обличчям Майкла Джексона після низки пластичних операцій. Американський поп-ідол, як відомо, славився пристрастю до експериментів.

До речі, російський артист влаштував істерику та планував скасувати свій концерт в Анапі через загрозу атаки безпілотників.

Крім того, нещодавно наляканий Кіркоров поскаржився на обстріл і записав слізне звернення до своїх прихильників.