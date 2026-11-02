П'яна Волочкова розляглася в літаку і заговорила про майбутнього чоловіка (відео)

Російська балерина Анастасія Волочкова знялася на борту літака у дивному стані. Знаменитість розляглась на сидіннях і заговорила про майбутнього супутника.

Відповідні відео оприлюднили на сторінці в Instagram Волочкової (volochkova_art). Стан балерини був дуже дивний, ймовірно, вона була в алкогольному сп’янінні.

Волочкова розляглась у літаку

Знаменитість летіла до Краснодара разом зі своїми помічниками. Балерина на відео помітно нервувала через затримку рейсу і, скоріше за все, була у нетверезому стані.

Волочкова почала говорити про свої бажання: зірці нібито не вистачало кальяну, ікри морських їжаків і сашимі.

"У мене голос сів. Кондиціонер продув. Треба терміново освіжити подих кальяном", – сказала вона.

В іншому ролику Волочкова сиділа на одному сидінні, а ноги без сорому закинула на сусіднє. Вона почала розмірковувати про свого майбутнього обранця, який, за її словами, повинен мати особистий літак.

Видео дня

"Людина, яка стане моїм чоловіком, моїм союзником, – у неї все-таки має бути власний приватний літак. Щоб не було перипетій, затримок і такої фігні. Ну ми летимо до Краснодара чи ні? Все. У мого чоловіка має бути приватний літак ", – наголосила Волочкова.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Волочкова у нетверезому вигляді видерлася на підвіконня одного з клубів Москви й продемонструвала присутнім шпагат.

До речі, у Росії знову заговорили про алкоголізм артистки. Лікар-психіатр і нарколог Василь Шуров заявив, що нібито наступний ювілей колишній примі-балерині, а саме 60 років, вже не світить.

До слова, нещодавно російський співак Філіп Кіркоров став мемом у соцмережах. Артиста висміяли через відео, в якому після вибуху піротехніки волосся на його голові стало дибки. Це неабияк розвеселило глядачів.