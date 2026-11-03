"Держились, сколько могли": звезда "Квартала 95" с мужем уезжает из Киева

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару призналась, что решила уехать из Киева вместе с мужем Рисом. По словам знаменитости, они держались до последнего, но ситуация в столице заставила их переехать.

Ирина Сопонару переезжает в свой родной город Черновцы. Там звезда вместе с мужем планирует провести зиму. Об этом она рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

Сопонару уезжает из Киева

Актриса призналась, что это решение далось ей нелегко и она вообще не хотела уезжать из столицы. Однако из-за постоянных обстрелов и отключений света Ирина решила всё-таки переехать.

"Мы с Рисом держались, сколько могли. Но где-то примерно с августа, когда кошмары стали особенно сильными, мы всё ещё держались, но уже несколько недель не высыпались. У меня начали срываться нервы, я даже подумывала обратиться к психологу, может, мне нужно принимать какие-то лекарства. Оказалось, мне просто нужно было выспаться", — рассказала Сопонару.

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В конце концов, артистка решила отправиться в родной город Черновцы, где будет зимовать вместе с мужем. Однако весной Ирина планирует вернуться в Киев. Она надеется, что к тому времени, по крайней мере, не будет отключений электричества.

"Мы решили пока поехать в Черновцы к родителям. До конца зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно измениться весной, но, по крайней мере, ужасные отключения электричества мы хотим переждать там", — отметила Сопонару.

Ирина Сопонару с мужем Рисом Фото: Instagram

Муж Сопонару — что известно

В 2023 году актриса впервые вышла замуж за мужчину по имени Рис. Свадебная церемония состоялась в Киеве в узком кругу родных и коллег из "Квартала 95".

Рис — британец, но свою семейную жизнь с Ириной он намерен строить именно в Украине. Украинский язык мужчина освоил за считанные месяцы, а на регистрацию брака надел вышиванку.

Муж Сопонару Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Ирина Сопонару впервые рассказала о причинах своего ухода из "Студии Квартал 95", который произошел в декабре 2025 года.

Также актриса поделилась подробностями тяжелого разрыва с бойфрендом. Знаменитость долгое время встречалась на расстоянии, но дальше отношения не пошли.

Кроме того, артистка считает, что хейт в её адрес и в адрес актёров "Квартала 95" имеет не естественные истоки. По её мнению, это подстроенная ситуация.