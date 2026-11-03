"Тримались, скільки могли": зірка "Кварталу 95" із чоловіком виїжджає з Києва

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару зізналась, що вирішила виїхати з Києва разом із чоловіком Рісом. За словами знаменитості, вони тримались до останнього, але ситуація у столиці змусила їх переїхати.

Ірина Сопонару переїжджає до свого рідного міста Чернівці. Там зірка разом із чоловіком планує зимувати. Про це вона розповіла у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Сопонару виїжджає з Києва

Акторка зізналась, що це рішення їй далось нелегко і вона взагалі не хотіла виїжджати зі столиці. Однак через постійні обстріли та відключення світла Ірина вирішила все ж таки переїхати.

"Ми з Рісом тримались, скільки могли. Але десь приблизно із серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але вже декілька тижнів без нормального сну. У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати", — розповіла Сопонару.

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Зрештою, артистка вирішила їхати до рідного міста Чернівці, де буде зимувати із чоловіком. Однак навесні Ірина планує повернутись до Києва. Вона сподівається, що тоді хоча б не буде блекаутів.

"Ми вирішили поки що поїхати у Чернівці до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там", — зазначила Сопонару.

Ірина Сопонару із чоловіком Рісом Фото: Instagram

Чоловік Сопонару – що відомо

У 2023 році акторка вперше вийшла заміж за чоловіка на ім'я Ріс. Весільна церемонія пройшла у Києві у вузькому колі рідних та колег з "Кварталу 95".

Ріс — британець, але їхнє з Іриною сімейне життя він націлений будувати саме в Україні. Українську мову чоловік опанував за лічені місяці, а на розпис одягнувся у вишиванку.

Чоловік Сопонару Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Сопонару вперше розповіла про причини свого виходу зі "Студії Квартал 95", який відбувся у грудні 2025 року.

Також акторка поділилась подробицями важкого розриву з бойфрендом. Знаменитість тривалий час зустрічалася на відстані, але далі стосунки не пішли.

Крім того, артистка вважає, що хейт у її бік і бік акторів "Кварталу 95" має не природні витоки. На її думку, це замовна ситуація.