Сопонару раскрыла истинную причину, по которой покинула "Квартал"

Украинская актриса Ирина Сопонару рассказала, почему ушла из проекта "Квартал 95" и как переживала это непростое решение почти год назад.

Юмористка в рамках проекта "Наедине с Гламуром" сказала, что в целом не жалеет о своём решении, а конфликта между бывшими коллегами не было.

Почему Сопонару ушла из "Квартала"

По словам актрисы, тогда она поняла, что должна двигаться дальше.

"Я вообще не жалею о своих решениях. Не припомню, чтобы я о чём-то… В одну реку дважды не войдёшь — будь то в отношениях или в каких-то жизненных ситуациях. Я вообще не понимаю, о чём тут говорить. Прошел год! Целый год! Почему об этом так много говорят, я не понимаю. Ничего плохого не случилось, никто никого не обидел, я надеюсь. Настал момент, вот и всё. Я приняла такое решение, не я одна, поэтому я думаю, что это нормально", — говорит Ирина.

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Актриса была частью "Квартала" на протяжении восьми лет. В целом ей там нравилось, и коллектив её устраивал. Поэтому решение уйти далось Ирине нелегко.

Ирина Сопонару Фото: Instagram

Восемь лет в "Квартале"

"Восемь лет проработала, если не ошибаюсь. Это были замечательные годы, я ни о чём не жалею, мне всё нравилось, и коллектив классный, я отлично проводила там время, я занималась тем, что люблю. Но всё! Пришло такое осознание, что, наверное, мне уже пора", — призналась звезда.

Более того, Ирина говорит, что такие моменты ощущаются так, будто из отношений уходят.

"Вроде бы мне жаль, но я больше не вижу себя там", — говорит Сопонару.

По словам актрисы, её никто не уговаривал остаться, и все спокойно отнеслись к её решению.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ирина Сопонару призналась, что решила уехать из Киева вместе со своим мужем Рисом.

Также актриса поделилась подробностями тяжелого разрыва с бойфрендом. Знаменитость долгое время встречалась на расстоянии, но дальше отношения не пошли.

Кроме того, артистка считает, что хейт в её адрес и в адрес актёров "Квартала 95" имеет не естественные истоки. По её мнению, это подстроенная ситуация.