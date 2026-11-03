Сопонару розкрила справжню причину, чому покинула "Квартал"

Українська акторка Ірина Сопонару розповіла, чому пішла з проєкту "Квартал 95" та як переживала непросте рішення майже рік тому.

Гумористка на проєкті "Наодинці з Гламуром" сказала, що про своє рішення загалом не шкодує, а образ між колишніми колегами не було.

Чому Сопонару пішла з "Кварталу"

За словами акторки, тоді вона зрозуміла, що має рухатися далі.

"Я взагалі не жалкую про свої рішення. Я не памʼятаю такого, щоб я про щось… Двічі в одну річку не ввійдеш — що в стосунках, що в якихось життєвих моментах. Я взагалі не розумію, що про це говорити. Пройшов рік! Цілий рік! Що про це стільки говорити, я не розумію. Нічого поганого не сталося, ніхто нікого не образив, я сподіваюся. Прийшов момент, от і все. Я прийняла таке рішення, не я одна, тому я думаю, що це нормально", — каже Ірина.

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Акторка була частиною "Кварталу" впродовж восьми років. Загалом їй там подобалось та влаштовував колектив. Тому рішення піти далося Ірині нелегко.

Ірина Сопонару Фото: Instagram

Вісім років в "Кварталі"

"Вісім років працювала, якщо не помиляюся. Це були чудові роки, я ні про що не жалкую, мені все подобалось, і колектив класний, я класно проводила там час, я робила те, що я люблю. Але все! Прийшло таке усвідомлення, що, напевно, мені вже пора", — зізналася зірка.

Ба більше, Ірина каже, що такі моменти відчуваються, як ніби зі стосунків виходити.

"Типу мені шкода, але я не бачу більше себе там", — каже Сопонару.

За словами акторки, її ніхто не вмовляв лишитися і всі спокійно сприйняли її рішення.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Сопонару зізналась, що вирішила виїхати з Києва разом із чоловіком Рісом.

Також акторка поділилась подробицями важкого розриву з бойфрендом. Знаменитість тривалий час зустрічалася на відстані, але далі стосунки не пішли.

Крім того, артистка вважає, що хейт у її бік і бік акторів "Кварталу 95" має не природні витоки. На її думку, це замовна ситуація.