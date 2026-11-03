"Теряла сознание": украинская королева красоты рассказала, что с ней сделали в Таиланде (фото)

Украинская модель Екатерина Билык, обладательница титула Miss Supranational Ukraine 2025, рассказала о своём опыте участия в международном конкурсе в Таиланде. Там девушка столкнулась с ужасным отношением к себе.

Екатерина Билык представляла Украину на конкурсе красоты Miss Grand International 2024. Эта история неожиданно обернулась для неё грандиозным скандалом. Девушке даже пришлось обратиться в украинское консульство, чтобы выбраться оттуда живой и здоровой. Фокус впервые расспросил её об этом опыте.

Что на самом деле произошло?

– Изначально конкурс должен был проходить в Камбодже, а затем в Таиланде, но уже в Камбодже начали происходить довольно странные вещи. Нас сопровождали вооруженные люди и запрещали покидать территорию отеля. Забрали на несколько дней паспорта. В какой-то момент между организаторами возник серьёзный конфликт, и камбоджийскую часть конкурса вообще отменили. Нас срочно перевезли в Таиланд. При этом график был просто изнурительным. Мы могли начинать в шесть утра и заканчивать почти в полночь. Однажды наш день вообще начался в три часа ночи. И всё это в условиях постоянного стресса, недосыпания и физической нагрузки.

В Таиланде я серьезно заболела: у меня развилась пневмония. До этого уже были высокая температура и проблемы с давлением. Я даже теряла сознание. Но, насколько я помню, надлежащей медицинской помощи мне не оказали. В конце концов, ситуация дошла до того, что пришлось обратиться в украинское консульство. Наши дипломаты помогли получить антибиотики и покинуть конкурс. И я за это чрезвычайно благодарна.

Белик представляла Украину на конкурсе красоты Miss Grand International 2024 Фото: Instagram

Самое интересное началось после того, как я решила уехать. Представители конкурса не хотели возвращать мои вещи, а впоследствии начались публичные обвинения в мой адрес. Дошло даже до конфликта с украинской консулкой, которую обвиняли в том, что она якобы помогла мне сбежать.

Знаете, что меня больше всего поразило? То, как быстро красивое международное шоу, где все говорят о мире, дружбе, женской солидарности и уважении, может превратиться в совершенно другую историю за кулисами.

Я не жалею, что отказалась от участия. Потому что ни одна корона, ни один титул и ни одна международная сцена не стоят твоего здоровья и безопасности. Если ты чувствуешь, что ситуация выходит за рамки нормы, нужно иметь смелость сказать "хватит" и уйти.

Были ли угрозы? И как удалось выйти из этой ситуации?

– Да, конечно, угрозы были. Причём не только в мой адрес. Насколько мне известно, угрозы получала даже моя национальная директор Наталья Ковалева.

Было ли мне страшно? Конечно. Особенно когда ты находишься в чужой стране, далеко от дома, болеешь и не до конца понимаешь, на что способны люди, с которыми возник конфликт. Но, пожалуй, в таких ситуациях страх в какой-то момент уступает желанию просто защитить себя и вернуться домой.

Вы решились высказаться открыто, несмотря на возможные последствия. Не боитесь?

– Некоторые сомнения были. Тем более что меня довольно активно пытались запугать. Говорили, что после этой истории со мной больше никто не захочет работать, что моя карьера в конкурсах красоты закончена, угрожали судебными исками.

Самое интересное, что в итоге в суд обратилась именно я. А потом уже представители другой стороны, насколько я помню, просили отозвать иск и предлагали как-то мирно урегулировать конфликт. То есть ситуация сложилась несколько противоположно той, которой меня сначала пугали.

Екатерина призналась, что ей угрожали Фото: Instagram

После этой истории я лишилась возможности представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная". Насколько я поняла, человек, принимавший соответствующее решение, считал меня непрофессиональной, нечестной и такой, с которой лучше не связываться. Что ж, это её право – иметь собственное мнение. Если ценой участия в конкурсе должно стать мое молчание о вещах, которые я считаю неприемлемыми, то, пожалуй, это не та возможность, за которую стоит держаться.

Что посоветовать девушкам, которые становятся жертвами угроз?

– Прежде всего я бы посоветовала ничего не удалять и обязательно фиксировать абсолютно все угрозы. Делайте скриншоты, записывайте видео экрана с перепиской, сохраняйте голосовые сообщения, электронные письма и всё, что впоследствии может стать доказательством. Потому что сегодня человек вам чем-то угрожает, а завтра удаляет сообщения и утверждает, что ничего подобного никогда не было.

Общественный резонанс в таких ситуациях может стать очень эффективным инструментом защиты. Конечно, нужно действовать разумно, желательно посоветовавшись с адвокатом, но не стоит оставаться наедине с человеком, который пытается вас запугать. Обращайтесь в полицию, к юристам, рассказывайте близким, ищите поддержки.

И самое главное – не стоит считать человека всемогущим только потому, что у него есть деньги, связи или какой-то статус. Очень часто угрозы – это просто способ психологического давления, когда человек хочет заставить вас бояться и подчиняться его воле.

Существует даже мнение, что те, кто действительно способен причинить вам вред, не всегда будут об этом предупреждать. Но это не означает, что угрозы можно игнорировать. Наоборот, к ним нужно относиться серьезно, просто не позволять страху управлять вашими решениями.

И я очень хочу, чтобы молодые девушки понимали одну простую вещь: чужие деньги, влияние или должность не дают никому права унижать вас, шантажировать или запугивать. И у вас есть полное право защищаться.

Мужчина забрал все подарки

В модельном бизнесе мужчины часто относятся к девушкам как к игрушкам, правда?

– Вспоминаю одну историю, которая произошла очень давно, когда мне было лет двадцать. У меня тогда был один, мягко говоря, не совсем адекватный мужчина, который после разрыва наших отношений решил забрать обратно все подарки, которые когда-то дарил мне. Причём на этом он не остановился и забрал даже вещи, которые мне подарили мои родители! И самое смешное, что прошло уже около десяти лет, а он до сих пор ничего не вернул (смеётся).

Поэтому, как видите, иногда люди не просто считают, что им что-то должны за подарки, но и умудряются забрать то, что им вообще никогда не принадлежало.

Сейчас я вспоминаю эту историю с юмором, хотя тогда, конечно, было совсем не смешно. Но это хороший пример того, что истинный характер человека иногда лучше всего проявляется не тогда, когда он что-то дарит, а тогда, когда отношения заканчиваются.

Конечно, тогда это было очень неприятно. Сейчас я могу сказать, что бесконечно благодарна за то, что всё сложилось именно так. Потому что благодаря этой ситуации человек навсегда исчез из моей жизни. И, поверьте, это оказалось гораздо ценнее любых материальных вещей.

Наверное, Вы тоже сталкивались с назойливыми ухаживаниями?

– Да, конечно, такое бывало. Первый случай произошёл много лет назад. Один мужчина писал мне по несколько раз в день. Если я не ошибаюсь, он якобы был советником министра культуры на общественных началах во времена Януковича. Мы никогда не виделись. Однако он стал активно рассказывать обо всём, что происходит в моей жизни.

Например, он узнал, что у меня будет судебное заседание в апелляционной инстанции, и лично приехал туда. К счастью, он не привез цветов, но было кое-что похуже: 50 страниц моей биографии! С самого рождения, с различными подробностями и собственными выводами автора. В конце было написано, что я должна покаяться, иначе Бог меня накажет.

Модель рассказала о ухаживаниях чиновника времен Януковича Фото: Instagram

Через некоторое время он начал меня преследовать. Однажды сообщил, что женился и теперь живет рядом с моей квартирой. Признаюсь, после всего, что было до этого, мне было совсем не смешно. К счастью, сейчас я там уже не живу.

Вы также упоминали о предложениях, которые могли выходить за рамки профессионального сотрудничества.

– Была одна довольно абсурдная история, когда мне писали якобы представители модельных агентств с предложениями о сотрудничестве. К счастью, я тогда была настолько занята, что даже не нашла времени им ответить. А позже выяснилось, что за этими "модельными агентствами" на самом деле стояли люди, занимавшиеся организацией эскорт-услуг.

И самое смешное, что это даже не какие-то уникальные предложения. Они рассылают подобные сообщения огромному количеству девушек, просто рассчитывая, что кто-то проявит интерес.

В последнее время практически все сомнительные предложения, которые я получаю, сводятся к одному: дай деньги. Хочешь роль в фильме? Заплати. Хочешь попасть в какой-то проект? Заплати. Хочешь получить определённые возможности? Снова заплати. Иногда у меня создаётся впечатление, что я прихожу не на кастинг, а в банк, где все ждут, когда я открою кошелёк.

Поэтому в моём случае речь шла не столько о каких-то интимных услугах в обмен на карьеру, сколько о банальной монетизации чужих амбиций. И, честно говоря, меня это даже больше разочаровывает. Потому что хотелось бы, чтобы профессиональные возможности всё-таки зависели от таланта и способностей, а не от того, сколько ты готов за них заплатить.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" будет представлять киевлянка, психолог Анна Никонова. Право на участие она завоевала, победив на национальном отборе.

София Шамия, "Мисс Украина 2023", обратилась в суд после того, как участницы шоу "Холостяк" обвинили её в отношениях с женатым мужчиной.

Кроме того, в финале конкурса "Мисс Украина 2025" победила одесситка Валерия Лисовская. Девушка учится на втором курсе Международного университета по специальности "Международные экономические отношения".