Дочь известного бизнесмена: что известно о новой "Мисс Вселенная Украина" (фото)

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная-2026" представит 22-летняя психолог из Киева Анна Никонова. Она одержала победу на региональном отборе.

Фокус рассказывает, что известно о представительнице Украины, которая осенью отправится в Пуэрто-Рико (США).

Новая "Мисс Вселенная Украина-2026"

Анна — дочь известного бизнесмена и одного из крупнейших застройщиков Киева — Игоря Никонова, уроженца Узбекистана.

"Я девушка, которая годами смотрела этот конкурс и не решалась даже мечтать о нём вслух из-за собственных сомнений. Сегодня я понимаю, что эта победа принадлежит не только мне. Это вызов и ответственность — быть голосом и лицом страны, которой есть чем гордиться. Я хочу, чтобы мир увидел Украину через призму её силы — умную, образованную, современную, несокрушимую. Страну, которая в тяжёлые времена не просто выстояла, но и не перестала учиться, работать и любить", — заявила победительница.

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Анна говорит, что в будущем планирует работать в сфере психологии и сосредоточиться на том, как воспитать "умное, свободное, достойное" новое поколение.

Президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова заявила, что Никонова — умная, глубокая и настоящая. А команда сделает всё, чтобы достойно подготовить Анну к конкурсу в США в ноябре.

Анна Никонова Фото: Instagram

Что известно об Анне Никоновой

Девушка выросла в многодетной семье: у неё девять братьев и сестёр.

Представительница Украины заканчивает магистратуру в Кембриджском университете и защищает диссертацию, в которой на примере борьбы украинок за право голоса исследовала, как критическая педагогика и обновленные методы преподавания формируют у детей более осознанное отношение к роли женщины в политике.

Украинка свободно владеет английским языком, с детства занималась вокалом, участвовала в телевизионных программах, становилась победительницей и лауреаткой украинских и международных детских фестивалей и конкурсов, завоевала Гран-при.

Кроме того, девушка увлекалась художественной гимнастикой и пробовала себя в модельном бизнесе.

Анна Никонова Фото: Instagram

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