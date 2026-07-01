Донька відомого бізнесмена: що відомо про нову "Міс Всесвіт Україна" (фото)

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2026" представить 22-річна психологиня з Києва Анна Ніконова. Вона здобула перемогу на локальних змаганнях.

Фокус розповідає, що відомо про представницю України, яка восени поїде в Пуерто-Ріко (США).

Нова "Міс Всесвіт Україна-2026"

Анна — дочка відомого бізнесмена та одного з найбільших забудовників Києва —Ігоря Ніконова, який родом з Узбекистану.

"Я дівчина, яка роками дивилася цей конкурс і не наважувалася навіть мріяти про нього вголос через власні сумніви. Сьогодні я розумію, що ця перемога належить не лише мені. Це виклик і відповідальність — бути голосом і обличчям країни, якій є чим пишатися. Я хочу, щоб світ побачив Україну крізь призму її сили — розумну, освічену, сучасну, незламну. Країну, яка у важкі часи не просто вистояла, а й не перестала вчитися, працювати та кохати", — заявила переможниця.

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Анна каже, що в майбутньому планує працювати у сфері психології та зосередитися на тому, як виховати "розумне, вільне, гідне" нове покоління.

Президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна" Анна Філімонова заявила, що Ніконова — розумна, глибока та справжня. А команда зробить усе, щоб гідно підготувати Анну до конкурсу в США в листопаді.

Анна Ніконова Фото: Instagram

Що відомо про Анну Ніконову

Дівчина виросла в багатодітній родині: має дев’ять братів і сестер.

Представниця України закінчує магістратуру в Кембриджському університеті і захищає дисертацію, у якій на прикладі боротьби українок за право голосу досліджувала, як критична педагогіка та оновлені методи викладання формують у дітей свідоміше ставлення до ролі жінки в політиці.

Українка вільно володіє англійською мовою, з дитинства займалася вокалом, брала участь у телевізійних програмах, була переможницею та лауреаткою українських та міжнародних дитячих фестивалів та конкурсів, здобула Гран-прі.

Також дівчина захоплювалася художньою гімнастикою та пробувала себе в моделінгу.

Анна Ніконова Фото: Instagram

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