Фермер из Тернопольщины взорвал сеть уникальными плодами: что он создает (фото)
В Тернопольской области фермер Петр Чёрнота стал звездой интернета. Мужчина ведёт блог о своём огороде и снимает видеоролики, в которых демонстрирует уникальные овощи и фрукты.
Петр выращивает фрукты самых разных форм. Его видео набирают миллионы просмотров и лайков. Об этом стало известно на странице фермера в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.
Как фермер стал знаменитостью
Петр начал вести блог, в котором рассказывает и показывает сельскую жизнь, а также делится советами по ведению хозяйства. Больше всего украинцы любят смотреть видео этого мужчины, в которых он хвастается необычными овощами и фруктами.
Так, фермер выращивает огурцы, баклажаны, помидоры, кабачки, яблоки и арбузы в пластиковых формах в виде сердца, куба, звезды и т. п.
В одном из видео Петр показал, как вырастил арбуз в форме сердца. Этот ролик набрал более 3,5 млн просмотров и почти 200 тысяч лайков.
По словам мужчины, он решил заняться этим хобби, когда уже создал блог в социальной сети. Петр отметил, что эта работа очень кропотливая, поскольку каждый плод имеет свой характер и идеально подобрать всё практически невозможно.
"Каждый плод, каждая ягода имеет свой характер. Идеально подобрать всё практически невозможно. Он либо треснет, либо может сломать саму форму", — рассказал фермер.
Раньше Петр работал в налоговой и занимался предпринимательством, а по образованию он — экономист. В конце концов, мужчина решил уделять внимание огороду, чтобы укрепить здоровье и одновременно следить за питанием.
Так, на огороде фермер выращивает картофель, помидоры, огурцы, перец, кукурузу, баклажаны, а также бахчевые культуры.
"Я почти ничего не покупаю на рынках или в супермаркетах. У меня всё своё, и я знаю, что ем. Для меня это большой плюс. Теперь это — здоровье", — отметил мужчина.
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