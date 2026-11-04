Фермер из Тернопольщины взорвал сеть уникальными плодами: что он создает (фото)

В Тернопольской области фермер Петр Чёрнота стал звездой интернета. Мужчина ведёт блог о своём огороде и снимает видеоролики, в которых демонстрирует уникальные овощи и фрукты.

Петр выращивает фрукты самых разных форм. Его видео набирают миллионы просмотров и лайков. Об этом стало известно на странице фермера в TikTok. Подробнее — расскажет Фокус.

Как фермер стал знаменитостью

Петр начал вести блог, в котором рассказывает и показывает сельскую жизнь, а также делится советами по ведению хозяйства. Больше всего украинцы любят смотреть видео этого мужчины, в которых он хвастается необычными овощами и фруктами.

Так, фермер выращивает огурцы, баклажаны, помидоры, кабачки, яблоки и арбузы в пластиковых формах в виде сердца, куба, звезды и т. п.

В одном из видео Петр показал, как вырастил арбуз в форме сердца. Этот ролик набрал более 3,5 млн просмотров и почти 200 тысяч лайков.

Видео дня

Арбуз в форме сердца Фото: TikTok Овощи в форме сердца Фото: TikTok

По словам мужчины, он решил заняться этим хобби, когда уже создал блог в социальной сети. Петр отметил, что эта работа очень кропотливая, поскольку каждый плод имеет свой характер и идеально подобрать всё практически невозможно.

"Каждый плод, каждая ягода имеет свой характер. Идеально подобрать всё практически невозможно. Он либо треснет, либо может сломать саму форму", — рассказал фермер.

Помидоры в форме Фото: TikTok Овощи в форме Фото: TikTok

Раньше Петр работал в налоговой и занимался предпринимательством, а по образованию он — экономист. В конце концов, мужчина решил уделять внимание огороду, чтобы укрепить здоровье и одновременно следить за питанием.

Так, на огороде фермер выращивает картофель, помидоры, огурцы, перец, кукурузу, баклажаны, а также бахчевые культуры.

"Я почти ничего не покупаю на рынках или в супермаркетах. У меня всё своё, и я знаю, что ем. Для меня это большой плюс. Теперь это — здоровье", — отметил мужчина.

Овощи в форме сердца Фото: TikTok Фермер Петр Чорнота Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Киевский блогер вырастил футболку из семян чиа. Она помогает ему легче переносить жару.

Опытный британский садовод Грэм Барратт из Глостершира за лето 2025 года установил четыре мировых рекорда, вырастив овощи невероятных размеров. Секрет успеха, по его словам, в многолетнем опыте в овощеводстве.

Кроме того, Кевин Инглиш из Канады обновил свой рекорд, установленный в 2023 году. Орхидея, на которой одновременно расцвели 159 цветков, внесена в Книгу рекордов Гиннеса.