Фермер із Тернопільщини взірвав мережу унікальними плодами: що він створює (фото)

На Тернопільщині фермер Петро Чорнота став зіркою мережі. Чоловік веде блог про свій город і знімає ролики, в яких демонструє унікальні овочі та фрукти.

Петро вирощує плоди у різних формах. Його відео збирають мільйони переглядів та вподобайок. Про це стало відомо на сторінці фермера у TikTok. Детальніше — розповість Фокус.

Як фермер став знаменитістю

Петро почав вести блог, де розповідає та показує сільське життя, а також ділиться порадами щодо господарства. Найбільше українці полюбляють стежити за відео чоловіка, в яких він хвалиться незвичними овочами і фруктами.

Так, фермер вирощує огірки, баклажани, помідори, кабачки, яблука і кавуни у пластикових формах серця, куба, зірки тощо.

На одному із відео Петро показав, як виростив кавун у формі серця. Цей ролик зібрав понад 3,5 млн переглядів та майже 200 тисяч вподобайок.

Видео дня

Кавун у формі серця Фото: TikTok Овочі у формі серця Фото: TikTok

За словами чоловіка, він вирішив зайнятися таким хобі, коли вже створив блог у соцмережі. Петро зазначив, що ця робота дуже клопітка, оскільки кожен плід має свій характер і ідеально підібрати все майже неможливо.

"Кожен плід, кожна ягода має свій характер. Ідеально підібрати все практично неможливо. Він або трісне, або може розламати саму форму", – розповів фермер.

Помідори у формі Фото: TikTok Овочі у формі Фото: TikTok

Раніше Петро працював у податковій і займався підприємництвом, а за освітою він – економіст. Зрештою, чоловік вирішив приділяти увагу городу, щоб покращити своє здоров’я та водночас слідкувати за харчуванням.

Так, на городі фермер вирощує картоплю, помідори, огірки, перець, кукурудзу, баклажани, а також баштанні культури.

"Я майже нічого не закуповую на базарах чи в супермаркетах. Усе маю своє і знаю, що я їм. Це для мене великий плюс. Тепер це є здоров’я", – зазначив чоловік.

Овочі у формі серця Фото: TikTok Фермер Петро Чорнота Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Київський блогер виростив футболку з насіння чіа. Вона допомагає йому легше пережити спеку.

Досвідчений британський садівник Грем Барратт із Глостерширу за літо 2025 року встановив чотири світові рекорди, виростивши овочі неймовірних розмірів. Секрет успіху, за його словами, у багаторічному досвіді в овочівництві.

Крім того, Кевін Інгліш із Канади оновив власний рекорд, встановлений 2023 року. Орхідея, на якій одночасно буяють 159 квіток, внесена до Книги рекордів Гіннеса.