Фермер із Тернопільщини взірвав мережу унікальними плодами: що він створює (фото)
На Тернопільщині фермер Петро Чорнота став зіркою мережі. Чоловік веде блог про свій город і знімає ролики, в яких демонструє унікальні овочі та фрукти.
Петро вирощує плоди у різних формах. Його відео збирають мільйони переглядів та вподобайок. Про це стало відомо на сторінці фермера у TikTok. Детальніше — розповість Фокус.
Як фермер став знаменитістю
Петро почав вести блог, де розповідає та показує сільське життя, а також ділиться порадами щодо господарства. Найбільше українці полюбляють стежити за відео чоловіка, в яких він хвалиться незвичними овочами і фруктами.
Так, фермер вирощує огірки, баклажани, помідори, кабачки, яблука і кавуни у пластикових формах серця, куба, зірки тощо.
На одному із відео Петро показав, як виростив кавун у формі серця. Цей ролик зібрав понад 3,5 млн переглядів та майже 200 тисяч вподобайок.
За словами чоловіка, він вирішив зайнятися таким хобі, коли вже створив блог у соцмережі. Петро зазначив, що ця робота дуже клопітка, оскільки кожен плід має свій характер і ідеально підібрати все майже неможливо.
"Кожен плід, кожна ягода має свій характер. Ідеально підібрати все практично неможливо. Він або трісне, або може розламати саму форму", – розповів фермер.
Раніше Петро працював у податковій і займався підприємництвом, а за освітою він – економіст. Зрештою, чоловік вирішив приділяти увагу городу, щоб покращити своє здоров’я та водночас слідкувати за харчуванням.
Так, на городі фермер вирощує картоплю, помідори, огірки, перець, кукурудзу, баклажани, а також баштанні культури.
"Я майже нічого не закуповую на базарах чи в супермаркетах. Усе маю своє і знаю, що я їм. Це для мене великий плюс. Тепер це є здоров’я", – зазначив чоловік.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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