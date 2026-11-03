"Ужас!": Злата Огневич перешла на мат из-за стычек на Петропавловской Борщаговке

Украинская певица Злата Огневич эмоционально отреагировала на конфликт в здании Нацгвардии на Петропавловской Борщаговке. Артистка призвала положить конец этому беспределу.

Огневич поделилась своими впечатлениями от происходящего в Threads. В комментариях под одним из постов певица не стала скрывать эмоций и перешла на нецензурную лексику.

Огневич прокомментировала конфликт под Киевом

Пользовательница сети Елена опубликовала видео с 14-летним мальчиком, который каким-то образом попал на территорию огороженного дома. После этого его вывели на улицу в шоковом состоянии.

"Посмотрите, в каком состоянии находится ребенок!" — так кратко подписала снимки женщина.

В комментариях под постом певица Злата Огневич призвала положить конец этому ужасу и беспределу. Артистка не стала скрывать эмоций и выразилась нецензурными словами.

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"Бл*дь! Когда же наконец положат конец этому ужасу и беспределу? Я в шоке", — написала знаменитость.

Злата Огневич отреагировала на конфликт Фото: Threads

Конфликт на Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом произошел конфликт возле частного дома, вызванный распространением в социальных сетях слухов о якобы существующей "палате пыток" и незаконном удержании около 40 заложников.

Впоследствии выяснилось, что это временный пункт дислокации подразделения Национальной гвардии, куда поступают военнослужащие, мобилизованные по ТЦК. Здесь они проходят оформление документов, проверки, а затем в установленном порядке отправляются в учебные центры.

В результате четверо пострадавших были выведены из дома и доставлены в больницу.

Кирилл Буданов прокомментировал случившееся. Глава Офиса президента сообщил, что происходит "уличная акция" и "так быть не должно".

3 ноября Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту превышения служебных полномочий.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Злата Огневич опровергла слухи о конфликте с Тиной Кароль. Артистка заверила, что между ними никогда не было вражды или закулисной борьбы.

Также певица откровенно рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Она призналась, что когда-то переживала настолько глубокий кризис, что даже думала о самоубийстве.

Кстати, недавно знаменитость покорила своих поклонников стильным образом. Она прогулялась по Киеву в образе "женщины-кошки".