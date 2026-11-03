"Жах!": Злата Огнєвіч перейшла на матюки через сутички на Петропавлівській Борщагівці

Українська співачка Злата Огнєвіч емоційно відреагувала на конфлікт у будинку Нацгвардії на Петропавлівській Борщагівці. Артистка закликала зупинити це свавілля.

Своїм враженням від того, що відбувається, Огнєвіч поділилась у Threads. У коментарях під одним із дописів співачка не стала приховувати емоцій та перейшла на нецензурні слова.

Огнєвіч прокоментувала конфлікт під Києвом

Користувачка мережі Олена оприлюднила відео із 14-річним хлопцем, який якимось чином потрапив на територію огородженого будинку. Після цього його вивели на вулиці у шоковому стані.

"Подивіться на стан дитини!" — коротко підписала кадри жінка.

У коментарях під постом співачка Злата Огнєвіч закликала зупинити цей жах та свавілля. Артистка не стала приховувати емоцій та висловилась нецензурними словами.

"Бл*ть! Коли вже зупинять цей жах і свавілля? Я в шоці", — написала знаменитість.

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Злата Огнєвіч відреагувала на конфлікт Фото: Threads

Сутички на Петропавлівській Борщагівці – що відомо

2 листопада в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом стався конфлікт біля приватного будинку, спричинений поширенням у соцмережах чуток про нібито "катівню" та незаконне утримання близько 40 заручників.

Згодом виявилось, що це тимчасовий пункт дислокації підрозділу Національної гвардії, в який поступають військовослужбовці мобілізовані по ТЦК. Тут вони проходять оформлення документів, перевірки, і потім вже встановленим порядком відправляються у навчальні центри.

У результаті чотирьох травмованих вивели із будинку і доправили до лікарні.

Кирило Буданов прокоментував те, що сталося. Голова Офісу президента повідомив, що відбувається "вулична акція" і "так не має бути".

3 листопада Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Злата Огнєвіч спростувала чутки про конфлікт із Тіною Кароль. Артистка запевнила, що між ними ніколи не було ворожнечі чи закулісної боротьби.

Також співачка відверто розповіла про один із найскладніших періодів у своєму житті. Вона зізналася, що колись переживала настільки глибоку кризу, що навіть думала про самогубство.

До речі, нещодавно знаменитість зачарувала своїх шанувальників стильним луком. Вона прогулялась по Києву в образі "жінки-кішки".