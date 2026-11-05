Легендарная актриса Вивьен Ли: трагическая судьба главной звезды Голливуда XX века

У знаменитой английской актрисы Вивьен Ли одна из самых трагических историй в мировом кинематографе. Она навсегда покорила сердца зрителей ролью Скарлетт О’Хара — женщины, которая повторяла: "Я подумаю об этом завтра".

Вивьен Ли родилась 5 ноября 1913 года. Она прожила всего 53 года, но за свою жизнь получила два "Оскара" и стала легендой Голливуда XX века. О трагической судьбе актрисы, её психическом заболевании и одиночестве — расскажет Фокус.

Вивьен Ли — что известно о её жизни

Актриса родилась в семье английского офицера Эрнеста Хартли и матери ирландского происхождения. Её воспитывали в строгой дисциплине, но с детства поощряли к артистизму. В семь лет Вивьен заявляла, что станет великой актрисой.

Девушка училась в Англии, а затем поступила в Королевскую академию драматического искусства, где познакомилась со своим первым мужем — адвокатом Гербертом Ли Голманом. В 19 лет Вивьен родила дочь Сюзанну.

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Актриса Вивьен Ли Фото: Открытые источники

Дочь росла практически без мамы

Из-за постоянных съемок и гастролей Вивьен не могла уделять много времени Сюзанне. В основном девочку воспитывали отец и бабушка. Сама актриса признавалась, что испытывала чувство вины из-за того, что не могла быть рядом с ребенком столько, сколько хотела.

Однако отношения между дочерью и мамой были очень теплыми. Когда Сюзанна выросла, она вспоминала, что ей не хватало семейных вечеров, которых почти не было.

Дочь Вивьен Ли Фото: Открытые источники

Отношения с Лоренсом Оливье

Брак с Гербертом Ли Холманом распался, когда Вивьен познакомилась с Лоуренсом Оливье. Пара познакомилась на театральной сцене и сразу влюбилась друг в друга.

Проблема заключалась в том, что они оба были женаты, а это считалось позором. СМИ сразу же начали преследовать Лоренса и Вивьен и осуждали их. Когда пара официально развелась со своими супругами, они поженились и стали самыми известными в мире. Их даже называли королём и королевой британской сцены.

Лоренс и Вивьен вместе гастролировали, и поклонники называли их "идеальной парой".

Вивьен Ли с Лоуренсом Оливье Фото: Открытые источники

Психическое заболевание

Во время съемок фильма "Унесенные ветром" Вивьен сильно истощилась. Она играла эту роль почти два года по 16 часов в сутки. Из-за этого у актрисы начали проявляться первые симптомы психического заболевания. Как оказалось, знаменитость страдала биполярным аффективным расстройством.

Из-за болезни Вивьен часто впадала в депрессию и порой даже не могла встать с постели. Кроме того, у актрисы наблюдались приступы агрессии, растерянность и потери памяти.

Врачи лечили артистку электросудорожной терапией и большими дозами седативных препаратов. В результате она часто забывала, что происходило несколько дней, а то и недель назад.

Туберкулез

Впоследствии у Вивьен обнаружили туберкулёз. Несмотря на болезнь, она всё равно выходила на сцену и скрывала кровохарканье и высокую температуру.

Все это время Лоуренс Оливье был рядом с любимой и старался поддержать её. Однако однажды во время приступа Вивьен внезапно начала бить мужа, а через несколько минут просила прощения, не понимая, что произошло.

Тогда Оливье признался, что самым болезненным было не само заболевание актрисы, а ощущение бессилия, ведь он не мог её спасти.

Вивьен Ли Фото: Открытые источники

Мучительный развод

После 20 лет брака Лоуренс и Вивьен расстались. И для артистки это стало настоящим адом. Она заявляла, что потеряла не только мужа, но и единственного человека, который знал её настоящую сущность.

Однако пара сохранила дружеские отношения, и Оливье до конца жизни называл свою бывшую самую талантливую актрису.

Последние годы жизни

В последние годы жизни Вивьен почти не снималась в кино, но продолжала выступать на театральной сцене, даже несмотря на тяжелые болезни.

В июле 1967 года Вивьен Ли скончалась в своей квартире. У неё случилось туберкулёзное кровотечение. Талантливой актрисе навсегда осталось 53 года.

Вивьен Ли в роли Скарлетт О'Харра Фото: Открытые источники Вивьен Ли Фото: Открытые источники

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