Легендарна акторка Вів'єн Лі: трагічна доля головної зірки Голлівуду ХХ століття

Знаменита англійська акторка Вів'єн Лі має одну з найтрагічніших історій світового кінематографа. Вона назавжди підкорила серця глядачів роллю Скарлетт О’Гари – жінки, яка повторювала: "Я подумаю про це завтра".

Вів'єн Лі народилася 5 листопада 1913 року. Вона прожила лише 53 роки, але за життя отримала два "Оскари" і стала легендою Голлівуду ХХ століття. Про трагічну долю акторки, її психічну хворобу і самотність – розповість Фокус.

Вів'єн Лі – що відомо про її життя

Артистка народилася в родині англійського офіцера Ернеста Гартлі та матері ірландського походження. Її виховували у суворій дисципліні, але з дитинства заохочували до артистичності. У сім років Вів'єн заявляла, що стане великою акторкою.

Дівчина навчалась в Англії, а згодом вступила до Королівської академії драматичного мистецтва, де познайомилася зі своїм першим чоловіком — адвокатом Гербертом Лі Голманом. У 19 років Вів'єн народила доньку Сюзанну.

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Акторка Вів'єн Лі Фото: Відкриті джерела

Донька росла майже без мами

Через постійні зйомки та гастролі Вів'єн не могла приділяти багато часу Сюзанні. Здебільшого дівчинку виховували батько та бабуся. Сама акторка зізнавалася, що відчувала провину через те, що не могла бути поруч із дитиною стільки, скільки хотіла.

Однак стосунки доньки та мами були дуже теплими. Коли Сюзанна виросла, вона згадувала, що їй не вистачало сімейних вечорів із сім’єю, яких майже не було.

Донька Вів'єн Лі Фото: Відкриті джерела

Стосунки з Лоренсом Олів'є

Шлюб із Гербертом Лі Голманом розпався, коли Вів'єн зустріла Лоренса Олів’є. Пара познайомилась на театральній сцені і одразу закохалась.

Проблемою стало те, що вони обоє були у шлюбі, а це вважалося соромом. ЗМІ одразу почали переслідувати Лоренса та Вів'єн і засуджували їх. Коли пара офіційно розлучилась зі своїми половинками – вони одружились і стали найвідомішими у світі. Їх навіть називали королем і королевою британської сцени.

Лоренс та Вів'єн разом гастролювали і шанувальники називали їх "ідеальною парою".

Вів'єн Лі з Лоренсом Олів'є Фото: Відкриті джерела

Психічна хвороба

Під час зйомок "Віднесених вітром" Вів'єн дуже виснажилась. Вона грала роль майже два роки і по 16 годин на добу. Через це в акторки почали проявлятись перші симптоми психічної хвороби. Як виявилось, знаменитість страждала на біполярний афективний розлад.

Через хворобу Вів'єн мала часті депресії і іноді навіть не могла встати з ліжка. Крім цього, в акторки були напади агресії, розгубленість і втрата пам’яті.

Медики лікували артистку електросудомною терапією та великими дозами седативних препаратів. Унаслідок цього вона часто забувалась, що було кілька днів, а то і тижнів тому.

Туберкульоз

Згодом у Вів'єн виявили туберкульоз. Попри хворобу, вона все рівно виходила на сцену і приховувала кровохаркання та високу температуру.

Увесь цей час Лоренс Олів'є був поруч із коханою та намагався підтримувати її. Втім, одного разу під час нападу Вів'єн раптово почала бити чоловіка, а через кілька хвилин просила пробачення, не розуміючи, що сталося.

Тоді Олів'є зізнавався, що найболючішою була не хвороба акторки, а відчуття безсилля, бо він не міг її врятувати.

Вів'єн Лі Фото: Відкриті джерела

Болісне розлучення

Після 20 років шлюбу Лоренс та Вів'єн розійшлись. І це для артистки стало справжнім пеклом. Вона заявляла, що втратила не лише чоловіка, а єдину людину, яка знала її справжньою.

Однак пара залишалась у дружніх стосунках і Олів'є до кінця життя називав колишню найталановитішою акторкою.

Останні роки життя

В останні роки життя Вів'єн майже не знімалася у кіно, але вона продовжувала виходити на театральну сцені, навіть попри страшні хвороби.

У липні 1967 року Вів'єн Лі померла у своїй квартирі. У неї сталася туберкульозна кровотеча. Талановитій акторці назавжди залишилось 53 роки.

Вів'єн Лі у ролі Скарлетт О"Гари Фото: Відкриті джерела Вів'єн Лі Фото: Відкриті джерела

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