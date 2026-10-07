Померла легендарна зірка фільмів "У порту" та "На північ через північний захід"

У вівторок, 6 жовтня, у Лос-Анджелесі померла легендарна голлівудська акторка Ева Мері Сейнт. Її не стало у віці 102 роки.

Ева Мері Сейнт померла в оточенні сім'ї. У акторки залишилися двоє дітей, чотири онуки та два правнуки. Про це пише People.

Смерть Еви Мері Сейнт

За даними джерела, легенда Голлівуду померла у віці 102 роки у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Смерть настала природнім шляхом. Поруч з Евою були її рідні та близькі.

Ева Мері Сейнт Фото: Facebook

Що відомо про Еву Мері Сейнт

Популярність прийшла до акторки у 50-60-ті роки. У 1954 році Ева стала відомою завдяки ролі Еді Дойл у фільмі "У порту". Це був її дебют, за який Ева отримала премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану.

У 1959 році акторка знялась у ролі Єви Кендалл у відомому трилері "На північ через північний захід". Це принесло їй ще більшу популярність.

Видео дня

Крім цього, серед відомих фільмів Еви – "Все руйнується" (1966), "Гран-прі" (1966), "Те саме почуття" (1956), "Капелюх, повний дощу" (1957) та інші.

Також Ева Мері Сейнт знімалась у популярному серіалі Детективне агентство "Місячне сяйво" та у двосерійному мінісеріалі "Титанік".

Остання видатна роль акторки була у фільмі "Повернення Супермена" (2006). Вона зірграла прийомну маму Кларка Кента — Марту Кент.

Ева Мері Сейнт у молодості Фото: Instagram Ева Мері Сейнт у молодості Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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