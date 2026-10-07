Умерла легендарная звезда фильмов "В порту" и "На север через северо-запад"

Во вторник, 6 октября, в Лос-Анджелесе скончалась легендарная голливудская актриса Ева Мэри Сент. Ей было 102 года.

Ева Мэри Сент скончалась в кругу семьи. У актрисы остались двое детей, четверо внуков и двое правнуков. Об этом сообщает People.

Смерть Евы Мэри Сент

По данным источника, легенда Голливуда скончалась в возрасте 102 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. Смерть наступила от естественных причин. Рядом с Евой были её родные и близкие.

Ева Мэри Сент Фото: Facebook

Что известно об Еве Мэри Сент

Популярность пришла к актрисе в 50-60-е годы. В 1954 году Ева стала известна благодаря роли Эди Дойл в фильме "В порту". Это был её дебют, за который Ева получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

В 1959 году актриса сыграла роль Евы Кендалл в известном триллере "На север через северо-запад". Это принесло ей ещё большую популярность.

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Кроме того, среди известных фильмов Евы — "Всё рушится" (1966), "Гран-при" (1966), "То же самое чувство" (1956), "Шляпа, полная дождя" (1957) и другие.

Кроме того, Ева Мэри Сент снималась в популярном сериале "Детективное агентство „Лунный свет“" и в двухсерийном мини-сериале "Титаник".

Последней заметной ролью актрисы стала роль в фильме "Возвращение Супермена" (2006). Она сыграла приемную мать Кларка Кента — Марту Кент.

Ева Мэри Сент в молодости Фото: Instagram Ева Мэри Сент в молодости Фото: Instagram

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