"Пока он там — меня не будет": Татьяна Литвинова заговорила о конфликте с Эктором

Известная шеф-повар, ресторатор и бывшая судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова рассказала о возможном возвращении в кулинарное шоу. Знаменитость подчеркнула, что это зависит от того, будет ли в проекте её коллега Эктор Хименес-Браво.

По словам Литвиновой, она привыкла всем говорить правду, и поэтому, если её пригласят в качестве судьи на "МастерШеф", она согласится участвовать в проекте только при условии, что Эктор не будет в нём участвовать. Об этом шеф-повар рассказала в видео, опубликованном в TikTok.

Литвинова заговорила о конфликте с Эктором

Знаменитость заявила, что не очень готова говорить публично о скандалах, поскольку привыкла отстаивать правду и уже ранее многое сказала.

"Я приду на „МастерШеф“, если меня туда пригласят, когда Эктора там не будет. Зачем себе изменять? Я уже настолько повзрослела и всем доказала, что просто живу для себя и своей души. И я хочу честно смотреть людям в глаза, что я и делаю. Хочу улыбаться, быть спокойной и счастливой", — сказала Литвинова.

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Что известно о скандале с Эктором

Литвинова долгое время работала судьей в шоу "МастерШеф" вместе с Эктором. Как оказалось, звезды сначала не нашли общий язык, и Татьяне было сложно общаться с поваром.

"Мне было трудно общаться с ним, потому что сегодня человек с тобой здоровается, а завтра — нет. Сегодня улыбается, завтра отворачивается. Такое поведение — постоянно меняющееся. И в какой-то момент ты думаешь: "Ну, что есть, то есть, я же не буду никого перевоспитывать", — вспоминала знаменитость.

Впоследствии Литвинова ощущала негативное отношение со стороны Эктора. Так, во время комментариев к блюдам участников шоу её коллега мог что-то говорить по-испански, что весьма мешало Татьяне.

"Я чувствовала негатив со стороны Эктора, когда он давал комментарии. Я стояла перед камерами, комментировала какое-то блюдо и слышала, как Эктор постоянно что-то говорил по-испански. Мне это очень мешало, но я воспитанный человек, поэтому перед участниками не выносила на публику наши внутренние споры. Я несколько раз просила, чтобы мне тоже переводили, что он говорит. Это очень мешало", — рассказывала звезда.

В итоге Литвинова покинула "МастерШеф", поскольку с ней не подписали контракт на следующий сезон. Причиной могло стать недоразумение с Эктором.

Литвинова с Эктором Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Татьяна Литвинова призналась, что хотела второго ребенка, но в жизни так не сложилось. Шеф-повар также рассказала, почему больше не может забеременеть естественным путем.

Недавно Эктор Хименес-Браво уехал в Канаду в связи с неотложными обстоятельствами.

Кроме того, шеф-повар оказался в центре громкого скандала. В соцсети на него "набросились" украинцы, которых возмутил пост звезды о "Радиодиктанте".