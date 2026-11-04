"Поки він там — мене не буде": Тетяна Літвінова заговорила про конфлікт з Ектором

Відома шеф-кухарка, рестораторка та екссуддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова заговорила про повернення на кулінарне шоу. Знаменитість наголосила, що це залежить від того, чи буде у проєкті її колега Ектор Хіменес-Браво.

За словами Літвінової, вона звикла усім говорити правду і тому, якщо її покличуть суддею на "МастерШеф", вона піде на проєкт лише без участі Ектора. Про це шеф-кухарка розповіла у відео, опублікованому в TikTok.

Літвінова заговорила про конфлікт з Ектором

Знаменитість заявила, що не дуже готова говорити на загал про скандали, оскільки звикла настоювати на правді і вже раніше багато що сказала.

"Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди позвуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати? Я вже настільки доросла і всім все довела, що я просто живу для себе та своєї душі. І я хочу дивитись чесно людям в очі, що я і роблю. Хочу посміхатися, бути спокійною та щасливою", — сказала Літвінова.

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Що відомо про скандал з Ектором

Літвінова тривалий час працювала суддею на шоу "МастерШеф" разом із Ектором. Як виявилось, зірки спочатку не знайшли спільну мову і Тетяні було складно спілкуватись із кухарем.

"Мені було важко спілкуватися з ним, тому що сьогодні людина з тобою вітається, а завтра ні. Сьогодні посміхається, завтра відвертається. Це була така поведінка — постійно різна. І в якийсь момент ти такий: "Ну, є як є, я ж не буду нікого виховувати", — пригадувала знаменитість.

Згодом Літвінова відчувала негатив від Ектора. Так, під час коментування страв учасників шоу її колега міг щось говорити іспанською, що неабияк заважало Тетяні.

"Я відчувала негатив від Ектора, коли він коментував. Я стояла перед камерами, коментувала якусь страву і чула, як Ектор постійно щось іспанською говорив. Мені це дуже заважало, але я вихована людина, тому перед учасниками не виносила на публіку наші внутрішні суперечки. Я декілька разів просила, щоб мені також перекладали, що він говорить. Це дуже заважало", — розповідала зірка.

Зрештою, Літвінова покинула "МастерШеф", оскільки з нею не підписали контракт на наступний сезон. Причиною могло стати непорозуміння з Ектором.

Літвінова з Ектором Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тетяна Літвінова зізналася, що хотіла другу дитину, однак у житті не склалося. Шеф-кухарка також розповіла, чому більше не може завагітніти природним шляхом.

Нещодавно Ектор Хіменес-Браво виїхав до Канади через термінові обставини.

Крім того, шеф-кухар опинився у центрі гучного обговорення. У соцмережі на нього "накинулись" українці, яких збентежив допис зірки про Радіодиктант.