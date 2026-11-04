52-летняя Пенелопа Крус выглядит неузнаваемо в новой съемке (фото)

52-летняя испанская актриса и звезда фильма "Соседи сверху" Пенелопа Крус украсила обложку свежего номера V Magazine, удивив всех кардинальной сменой имиджа.

Для зимнего номера журнала Пенелопа позировала с короткой стрижкой каре, а её волосы стали светлыми. Узнать актрису с первого взгляда практически невозможно.

Пенелопа Крус в новом амплуа

Автором черно-белой фотосессии стал Альваро Беамуд Кортес. На страницах журнала Крус составил компанию испанский музыкант и актёр Guitarricadelafuente (Альваро Лафуэнте).

Вместе они снялись в новом фильме "Чёрный шар" режиссёров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси.

Пенелопа Крус Фото: vmagazine

Пенелопа Крус Фото: vmagazine

В фильме актриса сыграла Нене Ромеро — звезду кабаре, которая становится символом надежды для молодого человека на фоне гражданской войны в Испании. Для коллеги Пенелопы эта роль стала актёрским дебютом.

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Пенелопа Крус Фото: vmagazine

Сюжет картины вдохновлен пьесой испанского поэта Федерико Гарсии Лорки. Фильм переплетает судьбы трёх мужчин из разных эпох — 1932, 1937 и 2017 годов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Пенелопа Крус похвасталась новой прической — это новый тренд лета. На новых снимках Крус позирует с эффектной стрижкой "боб-каре", которую гармонично дополняют легкое светлое мелирование и изящная косая челка.

Актриса снялась в купальниках для глянцевого журнала.

Кроме того, Фокус рассказал о Пенелопе Крус в честь её 52-летия. С годами внешность актрисы, как и у большинства людей, претерпела изменения.