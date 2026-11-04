52-летняя Пенелопа Крус выглядит неузнаваемо в новой съемке (фото)
52-летняя испанская актриса и звезда фильма "Соседи сверху" Пенелопа Крус украсила обложку свежего номера V Magazine, удивив всех кардинальной сменой имиджа.
Для зимнего номера журнала Пенелопа позировала с короткой стрижкой каре, а её волосы стали светлыми. Узнать актрису с первого взгляда практически невозможно.
Пенелопа Крус в новом амплуа
Автором черно-белой фотосессии стал Альваро Беамуд Кортес. На страницах журнала Крус составил компанию испанский музыкант и актёр Guitarricadelafuente (Альваро Лафуэнте).
Вместе они снялись в новом фильме "Чёрный шар" режиссёров Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси.
В фильме актриса сыграла Нене Ромеро — звезду кабаре, которая становится символом надежды для молодого человека на фоне гражданской войны в Испании. Для коллеги Пенелопы эта роль стала актёрским дебютом.
Сюжет картины вдохновлен пьесой испанского поэта Федерико Гарсии Лорки. Фильм переплетает судьбы трёх мужчин из разных эпох — 1932, 1937 и 2017 годов.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Пенелопа Крус похвасталась новой прической — это новый тренд лета. На новых снимках Крус позирует с эффектной стрижкой "боб-каре", которую гармонично дополняют легкое светлое мелирование и изящная косая челка.
- Актриса снялась в купальниках для глянцевого журнала.
Кроме того, Фокус рассказал о Пенелопе Крус в честь её 52-летия. С годами внешность актрисы, как и у большинства людей, претерпела изменения.