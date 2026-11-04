52-річна Пенелопа Крус виглядає невпізнавано в новій зйомці (фото)

52-річна іспанська акторка та зірка фільму "Сусіди зверху" Пенелопа Крус прикрасила обкладинку свіжого випуску V Magazine, здивувавши кардинальною зміною іміджу.

Для зимового номера видання Пенелопа позувала з коротким каре, а її волосся стало білявим. Впізнати акторку з першого погляду майже неможливо.

Пенелопа Крус у новому амплуа

Автором чорно-білої фотосесії став Альваро Беамуд Кортес. Компанію Крус на сторінках журналу склав іспанський музикант та актор Guitarricadelafuente (Альваро Лафуенте).

Разом вони знялися в новому фільмі "Чорна куля" режисерів Хав’єра Кальво та Хав’єра Амброссі.

Пенелопа Крус Фото: vmagazine

Пенелопа Крус Фото: vmagazine

У фільмі акторка зіграла Нене Ромеро — зірку кабаре, яка стає символом надії для молодого чоловіка на тлі громадянської війни в Іспанії. Для колеги Пенелопи ця робота стала акторським дебютом.

Пенелопа Крус Фото: vmagazine

Сюжет стрічки натхненний п’єсою іспанського поета Федеріко Гарсії Лорки. Фільм переплітає долі трьох чоловіків з різних епох — 1932, 1937 та 2017 років.

Видео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Пенелопа Крус похвалилася новою зачіскою — це новий тренд літа. На нових кадрах Крус позує з ефектною стрижкою "боб-каре", яку гармонійно доповнюють легке світле мелірування та витончений косий чубчик.

Акторка знялася в купальниках для глянцю.

Крім того, Фокус розповідав про Пенелопу Крус в честь її 52-річчя. З роками зовнішність акторки, як і в більшості людей, зазнала змін.