52-річна Пенелопа Крус виглядає невпізнавано в новій зйомці (фото)
52-річна іспанська акторка та зірка фільму "Сусіди зверху" Пенелопа Крус прикрасила обкладинку свіжого випуску V Magazine, здивувавши кардинальною зміною іміджу.
Для зимового номера видання Пенелопа позувала з коротким каре, а її волосся стало білявим. Впізнати акторку з першого погляду майже неможливо.
Пенелопа Крус у новому амплуа
Автором чорно-білої фотосесії став Альваро Беамуд Кортес. Компанію Крус на сторінках журналу склав іспанський музикант та актор Guitarricadelafuente (Альваро Лафуенте).
Разом вони знялися в новому фільмі "Чорна куля" режисерів Хав’єра Кальво та Хав’єра Амброссі.
У фільмі акторка зіграла Нене Ромеро — зірку кабаре, яка стає символом надії для молодого чоловіка на тлі громадянської війни в Іспанії. Для колеги Пенелопи ця робота стала акторським дебютом.
Сюжет стрічки натхненний п’єсою іспанського поета Федеріко Гарсії Лорки. Фільм переплітає долі трьох чоловіків з різних епох — 1932, 1937 та 2017 років.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Пенелопа Крус похвалилася новою зачіскою — це новий тренд літа. На нових кадрах Крус позує з ефектною стрижкою "боб-каре", яку гармонійно доповнюють легке світле мелірування та витончений косий чубчик.
- Акторка знялася в купальниках для глянцю.
Крім того, Фокус розповідав про Пенелопу Крус в честь її 52-річчя. З роками зовнішність акторки, як і в більшості людей, зазнала змін.