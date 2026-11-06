Украинка стала мусульманкой: она рассказала, как воспитывает детей, живя в Киеве (фото)

Мусульманка по имени Амани живёт в Киеве и ведёт собственный блог, в котором рассказывает о повседневной жизни. Сама девушка родом из Крыма, а её муж — из Донецка. Их дети родились в столице, и стало известно, как пара воспитывает мальчиков.

Родители этой семьи имеют разное происхождение: мамы — украинки-татарки, а папы — из Палестины. Амани не приняла ислам из-за мужа, а он — из-за неё. Об этом девушка рассказала на своей странице в TikTok.

Пара выросла в мусульманских семьях, поэтому никто никого не принуждал к религии. Подробнее о воспитании детей в такой семье — читайте далее в материале Фокуса.

Как мусульманка воспитывает детей в Украине

Для Амани воспитание детей — это не то, чтобы сделать из них арабов, украинцев или румын, — заявила она. По словам девушки, национальность — это одно, а вера — совсем другое.

"Воспитание начинается с того, что дети видят дома. Мы с мужем молимся пять раз в день. Нашему младшему всего год, а он уже повторяет за нами движения молитвы. Пока, конечно, без особого понимания, но смотрит и запоминает", — рассказала Амани.

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Амани родом из Крыма Фото: TikTok Амани с мужем и сыном Фото: TikTok

Кроме того, в машине этой семьи всегда звучит Коран, а также они часто посещают мечеть, где тоже звучит священная книга. Дети Амани видят, что она носит хиджаб, и поэтому ислам для малышей — это часть повседневной жизни.

Кроме того, девушка рассказала, что её сыновья будут учиться в мусульманской школе. Это обычное учебное заведение, где дополнительно преподаются исламская этика, арабский язык и проводятся утренние уроки Корана, которые дети посещают по собственному желанию.

Что касается праздников, то мусульмане часто собираются семьями, дарят подарки, водят детей в игровые комнаты, а также по традиции дарят малышам деньги.

"Самое главное для меня — это воспитывать детей так, чтобы они не просто называли себя мусульманами, потому что так принято в нашей семье, но и осознанно знали свою веру, понимали её и сами хотели её соблюдать", — подчеркнула Амани.

Амани Фото: TikTok Амани с семьей Фото: TikTok

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