Женщину не берут на работу в Украине: она говорит, что из-за внешности (фото)

Украинка, которая приняла ислам, столкнулась с дискриминацией, когда начала искать работу. Как выяснилось, украинское общество до сих пор очень предвзято относится к людям, исповедующим другие религии.

Своим опытом женщина, зарегистрированная в TikTik под ником @fida.bala, поделилась со зрителями блога в одном из последних видео. По ее словам, работодатели дискриминируют кандидатов на должность, если они носят хиджаб — традиционную женскую одежду в исламе с головным убором, который покрывает волосы, шею и плечи. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

"Такие интересные люди в Украине. Не знала, что у нас такая дискриминация еще есть. Насчет хиджаба — не думала, что будет так трудно найти работу. Я сейчас ищу работу медицинской сестры в частной клинике. Имею опыт работы — 3 года", — отмечает автор видео.

Хиджаб стал преградой

Женщина рассказала недавнюю историю, когда получила отказ из-за необычного для Украины внешнего вида.

"Их все устраивает, меня все устраивает, но я предупреждаю, что я в хиджабе. Потому что ходила на несколько собеседований и уже по человеку (с первого взгляда — Ред.) понимала, что он мне откажет. Теперь я предупреждаю. Говорю: "Вот так". Они мне говорят, что я особенная. Базовый вопрос о том, как я буду носить шапочку? Я не понимаю, к чему этот вопрос, потому что у меня и так волосы закрыты", — добавляет женщина.

Как комментируют зрители?

В комментариях большинство отзывов были противоречивыми. Началась дискуссия о правах и обязанностях работников.

"Это не в хиджабе проблема, а в Вашей манипуляции темой: работодатель "на берегу" хочет избавиться от возможных будущих проблем, например, необходимости создания для Вас определенных условий (корпоратив без пиццы с беконом, чтобы Вас не обидеть)", — написал один из зрителей.

Украинка получила отказ из-за необычного внешнего вида Фото: TikTok

На это блогерша ответила: "Если отказ от беконной пиццы для кого-то уже "проблема", то, видимо, дело не в условиях, а в уровне толерантности. Я ни от кого не требую особого отношения, только уважения".

Вероятно, @fida.bala таки нашла работу, потому что на ее странице есть ролики, снятые в стоматологическом халате. Женщина позирует в перчатках и белом халате. Возможно, это ее предыдущее место работы.

