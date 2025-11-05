Жінку не беруть на роботу в Україні: вона каже, що через зовнішність (фото)

Українка, яка прийняла іслам, зіштовхнулась з дискримінацією, коли почала шукати роботу. Як з’ясувалося, українське суспільство досі дуже упереджено ставиться до людей, які сповідують інші релігії.

Своїм досвідом жінка, зареєстрована у TikTik під ніком @fida.bala, поділилась з глядачами блогу в одному з останніх відео. За її словами, роботодавці дискримінують кандидатів на посаду, якщо вони носять хіджаб — традиційний жіночий одяг в ісламі з головним убором, який покриває волосся, шию та плечі. Фокус звернув увагу на її розповідь.

"Такі цікаві люди в Україні. Не знала, що у нас така дискримінація ще є. Щодо хіджаба – не думала, що буде так важко знайти роботу. Я зараз шукаю роботу медичної сестри в приватній клініці. Маю досвід роботи — 3 роки", — зазначає авторка відео.

Хіджаб став перепоною

Жінка розповіла нещодавню історію, коли отримала відмову через незвичний для України зовнішній вигляд.

"Їх все влаштовує, мене все влаштовує, але я попереджаю, що я в хіджабі. Бо ходила на декілька співбесід і вже по людині (з першого погляду) розуміла, що вона мені відмовить. Тепер я попереджаю. Кажу: "Ось так". Вони мені кажуть, що я особлива. Базове питання про те, як я буду носити шапочку? Я не розумію, до чого це питання, бо у мене і так волосся закрите", — додає жінка.

Як коментують глядачі?

У коментарях більшість відгуків були суперечливими. Розпочалась дискусія щодо прав та обов’язків працівників.

"Це не у хіджабі проблема, а у Вашій маніпуляції темою: роботодавець "на березі" хоче позбавитись від можливих майбутніх проблем, наприклад, необхідності створення для Вас певних умов (корпоратив без піци з беконом, щоб Вас не образити)", — написав один з глядачів.

Українка отримала відмову через незвичний зовнішній вигляд Фото: TikTok

На це блогерка відповіла: "Якщо відмова від беконної піци для когось вже "проблема", то, мабуть, справа не в умовах, а в рівні толерантності. Я ні від кого не вимагаю особливого ставлення, тільки поваги".

Ймовірно, @fida.bala таки знайшла роботу, бо на її сторінці є ролики, зняті у стоматологічному халаті. Жінка позує в рукавичках та білому халаті. Можливо, це її попереднє місце роботи.

