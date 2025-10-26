Яка помилка з резюме дає знати роботодавцю: "Людина — впала у відчай"

На ринку праці багато людей в процесі пошуку гідної роботи йдуть на все можливе, щоб виділитися серед інших кандидатів й обійняти бажану посаду. На першому етапі потрібно правильно скласти своє резюме. Експертка розповіла, як саме це зробити.

Дехто надсилає сотні резюме в надії отримати роботу, але, на думку експертів, з такою тактикою слід бути обережними. Ніколь Кайзер, менеджерка з найму у Вашингтоні (США), стверджує, що кандидати на певну посаду повинні діяти обережно, особливо коли подають заявки в менші організації. Про це пише видання Make It.

З цією думкою згідна корпоративна рекрутерка Марібель Валенсія.

"Менеджери з найму в невеликих компаніях частіше помічають, коли кандидати подають заявки в кілька команд, і це може залишити у них неприємне враження. Ви, ймовірно, здаватиметесь відчайдушним, і не отримаєте підтримки від конкретного відділу", — пояснює вона.

Помилка з резюме

Якщо менеджер з підбору персоналу в компанії отримає негативний досвід роботи з кандидатом, він може поділитися цією інформацією зі своїми колегами, і інші заявки цього кандидата будуть "повністю проігноровані".

На думку Кайзер, подача заявки на кілька посад стає тривожним сигналом лише в тому випадку, якщо ці посади в основному не пов'язані з набором навичок кандидата.

"Немає сенсу, скажімо, якщо я бізнес-аналітик і подаю заявку на посаду аналітика, подаватися ще й на позицію проєктного менеджера, технічного письменника і банкіра", — каже вона.

Подача заявки на, здавалося б, випадкові посади не виглядатиме "ОК" з позиції менеджера з найму, особливо якщо у вас немає жодних відповідних кваліфікацій у вашому досвіді.

Використовуйте сильні сторони

На думку Кайзер, подання заяв на різні вакансії може свідчити про те, що кандидат не підходить до пошуку роботи стратегічно.

"Це говорить мені про те, що кандидат не використовує свої сильні сторони, які дійсно додають йому цінності, відповідають вимогам вакансії та дозволяють випередити інших чудових кандидатів", — каже вона.

Зараз ринок праці складний, на думку Кайзер, тому можна зрозуміти відчай, який змушує людей розсилати якомога більше резюме і стукати в усі двері.

"На жаль, такий підхід рідко працює для шукачів. Ви просто марнуєте свій час і час рекрутера, натомість могли б витратити той самий час, щоб надіслати одне дійсно виняткове, кришталево чітке резюме", — підсумовує вона.

