Какая ошибка в резюме дает знать работодателю: "Человек — отчаялся"

Многие люди в процессе поиска достойной работы идут на все возможное, чтобы выделиться среди других кандидатов и занять желаемую должность. На первом этапе нужно правильно составить свое резюме. Эксперт рассказала, как именно это сделать.

Люди отправляют сотни резюме в надежде получить работу, но, по мнению экспертов, с такой тактикой следует быть осторожными. Николь Кайзер, менеджер по найму в Вашингтоне (США), утверждает, что кандидаты на определенную должность должны действовать осторожно, особенно когда подают заявки в меньшие организации. Об этом пишет издание Make It.

С этим мнением согласна корпоративный рекрутер Марибель Валенсия.

"Менеджеры по найму в небольших компаниях чаще замечают, когда кандидаты подают заявки в несколько команд, и это может оставить у них неприятное впечатление. Вы, вероятно, будете казаться отчаянным, и не получите поддержки от конкретного отдела", — объясняет она.

Ошибка с резюме

Если менеджер по подбору персонала в компании получит негативный опыт работы с кандидатом, он может поделиться этой информацией со своими коллегами, и другие заявки этого кандидата будут "полностью проигнорированы".

По мнению Кайзер, подача заявки на несколько должностей становится тревожным сигналом лишь в том случае, если эти должности в основном не связаны с набором навыков кандидата.

Не стоит рассылать резюме бездумно Фото: Pixels

"Нет смысла, скажем, если я бизнес-аналитик и подаю заявку на должность аналитика, подаваться еще и на позицию проектного менеджера, технического писателя и банкира", — говорит она.

Подача заявки на, казалось бы, случайные должности не будет выглядеть "ОК" с позиции менеджера по найму, особенно если у вас нет никаких соответствующих квалификаций.

Используйте сильные стороны

По мнению Кайзер, подача заявлений на разные вакансии может свидетельствовать о том, что кандидат не подходит к поиску работы стратегически.

"Это говорит мне о том, что кандидат не использует свои сильные стороны, которые действительно добавляют ему ценности, соответствуют требованиям вакансии и позволяют опередить других отличных кандидатов", — говорит она.

Направление резюме на несколько позиций в одной компании может напугать менеджера по найму Фото: Unplash

Сейчас рынок труда сложный, по мнению Кайзер, поэтому можно понять отчаяние, которое заставляет людей рассылать как можно больше резюме и стучать во все двери.

"К сожалению, такой подход редко работает для соискателей. Вы просто тратите свое время и время рекрутера, вместо этого могли бы потратить то же время, чтобы отправить одно действительно исключительное, кристально четкое резюме", — заключает она.

