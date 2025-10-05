"Страшно і стидно": українка здивована ставленням до роботи людей у Франції

Жінка, яка живе у Франції, помітила одну рису, яка відрізняє місцевих жителів від українців. Французи, за її словами, не кар’єристи, а більше дбають про родину, задоволення, відчуття комфорту та гармонії з собою.

Related video

Блогерка стверджує, що тамтешні жителі мають свої уявлення про цінності у житті: не прагнуть кар’єрних висот і ніколи не будуть перепрацьовувати, адже робота для них немає особливого значення. Окрім того, податкова система у країні так влаштована, що заробляти більше немає стимулу. Детальніше про її досвід, — читайте в матеріалі Фокусу.

"Для них багато роботи — це не зрозуміло, страшно і стидно. Вони навіть зняли прем’єр-міністра, тому що кабінет міністрів не прийняв бюджет, бо вони всі пішли у відпустку. Ніколи француз свою відпустку не проміняє на роботу, на якій би посаді він не працював. Це взагалі не їхній менталітет! Вони ніколи не будуть працювати-працювати, бо для них це не головне. Вони хочуть кудись піти, поїхати, провести час з сім’єю", — пояснює українка.

Саме тому, за її словами, основна маса людей там працює на мінімальну заробітну плату. Цього їм повністю вистачає, аби закрити свої базові потреби — на житло, комуналку, харчування та інші витрати.

Мінімалка для комфорту

"Заробляють дві чи дві з половиною тисячі (євро). Їм цих грошей повністю вистачає для комфортного життя. А якщо не буде вистачати, то їм держава додати, та й усе. Тому не треба дивуватися, що у Франції все дуже повільно, вони нікуди не поспішають. Так, це їхній стиль життя, друзі", — резюмували авторка відео.

Українка стверджує, що французи не люблять багато працювати Фото: TikTok

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками, а також досвідом. Багато хто цілком погоджується з авторкою відео.

"Воно то так, але нам, українцям, відразу на наступний рік тимчасового захисту прямим текстом сказали в префектурі — ви щось собі вже там думаєте, типу роботу вже якусь потрібно шукати, може, досить вже на виплатах сидіти", — написала одна жінка в коментарях;

"Ну, загалом то це дуже логічно. Скільки б ти не карячився, в життя це найперше, що треба встигати. Ми звикли жити роботою, а от в іспанців так само: жити — це найперше, все інше — потім";

Коментарі глядачів Фото: TikTok

"З одного боку, вони правильно роблять, і нам треба повчитися у них, а з іншого — навіщо відпочивати та їздити у відпустки, якщо люди отримують мінімальну зарплату або трохи більше?";

"О, те саме в Італії. Працюють пару годин до обіду, а потім обід 3 години й вже додому треба йти".

Знайшлись й ті, кому такий стиль життя видався до вподоби: "Правильно роблять. А тут сім років без відпустки. Робота, робота", "Це інша податкова система! Чим більше зарплатня, тим більше податків, ось і весь секрет".

Більше схожих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лілія Ващак мала неприємний досвід відпочинку на одному з популярних єгипетських курортів. Про всі підводні камені вона розповіла в своїх соціальних мережах.

Мандрівниця Оля Кучмій, подорожуючи в Занзібар, зробила серію автентичних кадрів на морському узбережжі разом з місцевими чоловіками-масаями в традиційному одязі. Пізніше вона дізналась їхній секрет, від якого холоне серце.

Власниця туристичної агенції Atlantis Travel поділилась деталями нової схеми обману довірливих мандрівників. На популярних турецьких курортах тамтешні продавці демонструють дива маркетингу в спробі продати свій товар за спекулятивними цінами.