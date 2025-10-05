"Страшно и стыдно": украинка удивлена отношением к работе людей во Франции

Женщина, которая живет во Франции, заметила одну черту, которая отличает местных жителей от украинцев. Французы, по ее словам, не карьеристы, а больше заботятся о семье, удовольствии, ощущении комфорта и гармонии с собой.

Блогерша утверждает, что тамошние жители имеют свои представления о ценностях в жизни: не стремятся к карьерным высотам и никогда не будут перерабатывать, ведь работа для них не имеет особого значения. Кроме того, налоговая система в стране так устроена, что зарабатывать больше нет стимула. Подробнее о ее опыте, — читайте в материале Фокуса.

"Для них много работы — это не понятно, страшно и стыдно. Они даже сняли премьер-министра, потому что кабинет министров не принял бюджет, потому что они все ушли в отпуск. Никогда француз свой отпуск не променяет на работу, на какой бы должности он не работал. Это вообще не их менталитет! Они никогда не будут работать-работать, потому что для них это не главное. Они хотят куда-то пойти, поехать, провести время с семьей", — объясняет украинка.

Именно поэтому, по ее словам, основная масса людей там работает на минимальную заработную плату. Этого им полностью хватает, чтобы закрыть свои базовые потребности — на жилье, коммуналку, питание и другие расходы.

Минималка для комфорта

"Зарабатывают две или две с половиной тысячи (евро). Им этих денег полностью хватает для комфортной жизни. А если не будет хватать, то им государство добавить, да и все. Поэтому не надо удивляться, что во Франции все очень медленно, они никуда не спешат. Да, это их стиль жизни, друзья", — резюмировали автор видео.

Украинка утверждает, что французы не любят много работать Фото: TikTok

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями, а также опытом. Многие полностью согласны с автором видео.

"Оно то да, но нам, украинцам, сразу на следующий год временной защиты прямым текстом сказали в префектуре — вы что-то себе уже там думаете, типа работу уже какую-то нужно искать, может, хватит уже на выплатах сидеть", — написала одна женщина в комментариях;

"Ну, в общем то это очень логично. Сколько бы ты не карячился, в жизни это первое, что надо успевать. Мы привыкли жить работой, а вот у испанцев так же: жить — это прежде всего, все остальное — потом";

Комментарии зрителей Фото: TikTok

"С одной стороны, они правильно делают, и нам надо поучиться у них, а с другой — зачем отдыхать и ездить в отпуска, если люди получают минимальную зарплату или чуть больше?";

"О, то же самое в Италии. Работают пару часов до обеда, а потом обед 3 часа и уже домой надо идти".

Нашлись и те, кому такой стиль жизни пришелся по душе: "Правильно делают. А тут семь лет без отпуска. Работа, работа", "Это другая налоговая система! Чем больше зарплата, тем больше налогов, вот и весь секрет".

