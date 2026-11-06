Українка стала мусульманкою: вона розповіла, як виховує дітей, живучи у Києві (фото)

Мусульманка на ім’я Амані живе у Києві і веде власний блог, в якому розповідає про повсякденне життя. Сама дівчина родом із Криму, а її чоловік – з Донецька. Їхні діти народились у столиці і стало відомо, як пара виховує хлопчиків.

Батьки родини мають різне коріння: мами – українки-татарки, а папи – з Палестини. Амані не приймала іслам через чоловіка, а він – через неї. Цим дівчина поділилась на своїй сторінці у TikTok.

Пара народилася у мусульманських сім’ях, тому ніхто нікого в релігію не затягував. Детальніше про виховання дітей у такій родині – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Як мусульманка виховує дітей в Україні

Для Амані виховання дітей – це не про те, щоб зробити з них арабів, українців або румунів, – заявила вона. За словами дівчини, національність – це одне, а віра – зовсім інше.

"Виховання починається з того, що діти бачать вдома. Ми з чоловіком молимось п’ять разів на день. І нашому молодшому всього рік, а він вже повторює за нами рухи молитви. Поки що, звісно, без особливого розуміння, але дивиться і запам'ятовує", — розповіла Амані.

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Амані родом із Криму Фото: TikTok Амані з чоловіком та сином Фото: TikTok

Крім цього, у машині родини завжди лунає коран, а також вони часто відвідують мечеть, де також звучить священна книга. Діти Амані бачать, що вона носить хіджаб і, таким чином, іслам для малюків – це частинка повсякденного життя.

Також дівчина розповіла, що її сини підуть у мусульманську школу. Це звичайний навчальний заклад, де додатково є ісламська етика, арабська мова і ранкові уроки корану, на які діти ходять за власним бажанням.

Щодо свят, то мусульмани часто збираються сім'ями, дарують подарунки, водять дітей в ігрові кімнати, а також мають традицію дарувати малюкам гроші.

"Найголовніше для мене – це виховувати дітей так, щоб вони не просто називали себе мусульманами, бо так прийнято в нашій сім’ї, а й свідомо знали свою віру, розуміли її та самі хотіли її дотримуватись", — наголосила Амані.

Амані Фото: TikTok Амані з родиною Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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