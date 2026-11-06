Украинка выехала в Южную Корею и назвала лучшие города для жизни (видео)

Украинка Мария давно уехала в Южную Корею и год прожила в Пусане. Сейчас девушка живет в Сеуле и сравнила жизнь в этих двух городах. Как оказалось, в первом — жизнь более спокойная, а во втором — более активная.

Мария — поклонница Пусана. По её словам, разница между городами Южной Кореи ощущается благодаря людям. Так, в Сеуле люди более разнообразны. Об этом украинка рассказала в личном блоге в TikTok. Подробнее — читайте в материале Фокуса.

Жизнь украинки в Южной Корее

Как рассказала Мария, в первую очередь бросается в глаза то, что в Пусане ощущается старение нации.

"Возможно, мы жили в таком районе, но в Пусане очень много пожилых людей. Когда гуляешь где-то в центре, то не увидишь столько молодежи, как в Сеуле", — призналась девушка.

Корейцы говорят, что вся молодежь уезжает жить в Сеул, поскольку там больше работы, перспектив и возможностей для развития.

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"В Сеуле много интересного для молодежи, больше работы. Там ищут перспективы, партнера, то есть хотят развиваться более активно. В Пусане довольно много иностранцев. Когда мы видели девушек или парней с белыми волосами, то очень сильно удивлялись", — рассказала украинка.

По словам Марии, в Сеуле всё-таки очень быстро привыкаешь к тому, что там иностранцы — это норма. В этом городе никто не будет удивляться цвету твоей кожи, глаз или волос.

"Самое главное для меня — это вопрос возраста людей. В Сеуле много маленьких детей, подростков, школьников, и они отлично общаются друг с другом. Но несмотря на то, что Пусан — второй по величине город в Корее, здесь очень ощущаются старение населения и низкая рождаемость. В течение года, прожитого в Пусане, мы удивлялись девушкам, которые в колясках возят не собачек, как здесь обычно бывает, а детей", — отметила девушка.

Она подчеркнула, что эта история не о минусах или плюсах Сеула и Пусана. Эти города по-своему прекрасны, и Мария очень в них влюблена.

"Но, пожалуй, сейчас я могу согласиться с корейцами в том, что в Сеул стоит ехать, если ты хочешь устроиться на работу или вести активную, насыщенную жизнь. Пусан — более спокойный город, подходящий для того, чтобы создать семью, гулять, наслаждаться природой и жить более комфортной жизнью", — подчеркнула украинка.

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