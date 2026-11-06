Українка виїхала у Південну Корею і назвала кращі міста для життя (відео)

Українка Марія давно виїхала до Південної Кореї і рік прожила у Пусані. Наразі дівчина мешкає у Сеулі і вона порівняла життя цих двох міст. Як виявилось, у першому – життя більш спокійніше, а у другому – активніше.

Марія – фанатка Пусану. За її словами, різниця у містах Південної Кореї відчувається через людей. Так, у Сеулі люди різноманітніші. Про це українка розповіла в особистому блозі у TikTok. Детальніше – читайте у матеріалі Фокусу.

Життя українки у Південній Кореї

Як розповіла Марія, перш за все, що кидається в очі, це те, що у Пусані відчувається старіння нації.

"Можливо, ми жили в такому районі, але в Пусані дуже багато літніх людей. Коли гуляєш десь у центрі, то не будеш бачити так багато молоді, як у Сеулі", — зізналась дівчина.

Корейці кажуть, що вся молодь їде жити у Сеул, оскільки там більше роботи, перспектив та розвитку.

"У Сеулі багато прикольних речей для молоді, більше роботи. Там шукають перспективи, партнера, тобто хочуть розвиватися активніше. У Пусані достатньо багато іноземців. Коли ми бачили з білим волоссям дівчат або хлопців, то дуже сильно дивувалися", — розповіла українка.

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За словами Марії, у Сеулі все ж таки дуже швидко звикаєш до того, що там іноземці – це норма. У цьому місті ніхто не буде дивуватись твоєму кольору шкіри, очей чи волосся.

"Найбільше для мене – це питання віку людей. У Сеулі багато маленьких діток, підлітків, школярів, і вони класно взаємодіють між собою. Але попри те, що Пусан – це друге за величиною місто в Кореї, ти тут дуже відчуваєш старіння населення та низьку народжуваність. Протягом року життя у Пусані ми дивувались дівчатам , які в колясках возять не песиків, як тут зазвичай буває, а діток", — зазначила дівчина.

Вона наголосила, що ця історія не про мінуси чи плюси Сеулу і Пусану. Ці міста по-своєму гарні і Марія дуже в них закохана.

"Але, мабуть, зараз я можу погодитися з корейцями на рахунок того, що в Сеул треба їхати, якщо ти хочеш працевлаштуватися, або хочеш активне, насичене життя. Пусан – більш спокійне місто, для того, аби знайти собі сім’ю, або гуляти, насолоджуватись природою, жити більш таким комфортним способом", — наголосила українка.

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