Звезда "МастерШеф" Литвинова продает ресторан за €140 тысяч: что в нем особенного (фото)

Известная шеф-повар, ресторатор и бывшая судья шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова выставила на продажу свой ресторан, которому посвятила десять лет жизни. В настоящее время заведение не работает. Его стоимость оценивается в 140 тысяч евро.

После закрытия ресторана Литвинова сдавала помещение в аренду. Однако теперь она решила продать бизнес. Об этом шеф-повар рассказала в комментарии в TikTok.

Литвинова продает ресторан за безумную сумму

Бизнес звезды расположен в Одессе и занимает площадь более 140 квадратных метров. В ресторане два этажа, летняя терраса, оборудованная кухня и печь, а также рядом есть парковка для автомобилей. За заведение Литвинова просит 140 тысяч евро.

"Здесь два этажа, это отдельно стоящее помещение. 140 квадратных метров, есть летняя терраса и парковка. Полностью оборудованная кухня. Цена — 140 тыс. евро. Это для того, чтобы взять и вложить деньги, раскрутить. Продаю, потому что понимаю, что бизнесу нужно развитие и помощь", — рассказала шеф-повар.

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В то же время Литвинова отметила, что в настоящее время продолжает заниматься кулинарией. У звезды есть собственный блог на YouTube, где она активно публикует рецепты. Сейчас это основная работа Татьяны.

"Кроме того, я даю консультации, получаю частные запросы: помогаю открыть ресторан, переоборудовать кухню, организовать дегустации. Кроме того, я организую гастро-туры, в которых собираю девушек примерно своего возраста, и мы отправляемся в путешествия, чтобы восстановить силы", — добавила Литвинова.

Ресторан Литвиновой за 140 тысяч евро Фото: Скриншот

Конфликт с Эктором на "МастерШеф" — что известно

Литвинова долгое время работала судьей в шоу "МастерШеф" вместе с Эктором Хименесом-Браво. Как оказалось, звезды сначала не нашли общий язык, и Татьяне было сложно общаться с поваром.

Впоследствии Литвинова ощущала негативное отношение со стороны Эктора. Например, во время обсуждения блюд участников шоу её коллега мог что-то говорить по-испански, что сильно мешало Татьяне.

В итоге Литвинова покинула "МастерШеф", поскольку с ней не подписали контракт на следующий сезон. Причиной могло стать недоразумение с Эктором.

Литвинова с Эктором Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Татьяна Литвинова заговорила о возвращении в кулинарное шоу "МастерШеф". Знаменитость подчеркнула, что это зависит от того, будет ли в проекте её коллега Эктор Хименес-Браво.

Звезда призналась, что хотела второго ребенка, однако в жизни это не сложилось. Шеф-повар также рассказала, почему больше не может забеременеть естественным путем.

Кстати, Эктор оказался в центре громкого обсуждения. В соцсети на него "набросились" украинцы, которых смутил пост звезды о радиодиктанте.