Зірка "МастерШеф" Літвінова продає ресторан за €140 тисяч: що в ньому особливого (фото)

Відома шеф-кухарка, рестораторка та екссуддя "МастерШеф" Тетяна Літвінова виставила на продаж свій ресторан, якому віддала десять років життя. Наразі заклад не працює. Його вартість оцінюється у 140 тисяч євро.

Після закриття ресторану Літвінова здавала приміщення в оренду. Однак тепер вона вирішила продати бізнес. Про це шеф-кухарка розповіла у коментарі в TikTok.

Літвінова продає ресторан за шалену суму

Бізнес зірки розташований в Одесі і має площу понад 140 квадратних метрів. У ресторані два поверхи, літній майданчик, обладнана кухня й піч, а також поруч є парковка для автомобілів. За заклад Літвінова просить 140 тисяч євро.

"Тут два поверхи, це приміщення, яке стоїть окремо. 140 квадратних метрів і є літній майданчик, парковка. Повністю обладнана кухня. Ціна 140 тис. євро. Це щоб забрати й вкладати гроші, розкручувати. Продаю, бо розумію, що бізнесу треба розвиток і допомога", — розповіла шеф-кухарка.

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Водночас Літвінова зазначила, що наразі продовжує свою діяльність як кулінарка. У зірки є власний блог на YouTube, де вона активно публікує рецепти. Наразі це основна робота Тетяни.

"Також я консультую, є приватні запити: допомагаю відкрити ресторан, переобладнати кухню, дегустації. Також роблю гастро-тури, де я збираю дівчат приблизно свого віку й ми виїжджаємо у подорожі відновитися", — додала Літвінова.

Ресторан Літвінової за 140 тисяч євро Фото: Скріншот

Конфлікт з Ектором на "МастерШеф" — що відомо

Літвінова тривалий час працювала суддею на шоу "МастерШеф" разом із Ектором Хіменесом-Браво. Як виявилось, зірки спочатку не знайшли спільну мову і Тетяні було складно спілкуватись із кухарем.

Згодом Літвінова відчувала негатив від Ектора. Наприклад, під час коментування страв учасників шоу її колега міг щось говорити іспанською, що неабияк заважало Тетяні.

Зрештою, Літвінова покинула "МастерШеф", оскільки з нею не підписали контракт на наступний сезон. Причиною могло стати непорозуміння з Ектором.

Літвінова з Ектором Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Тетяна Літвінова заговорила про повернення на кулінарне шоу "МастерШеф". Знаменитість наголосила, що це залежить від того, чи буде у проєкті її колега Ектор Хіменес-Браво.

Зірка зізналася, що хотіла другу дитину, однак у житті не склалося. Шеф-кухарка також розповіла, чому більше не може завагітніти природним шляхом.

До речі, Ектор опинився у центрі гучного обговорення. У соцмережі на нього "накинулись" українці, яких збентежив допис зірки про Радіодиктант.