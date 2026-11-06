Жена звезды "Одиссеи" перенесла серьезную операцию на мозге (фото)

Супруга голливудского актёра Мэтта Деймона, Люсьяна Баррозо, пережила "страшный" медицинский кризис, который привёл к операции на головном мозге.

Звезда "Одиссеи" рассказал, что два года назад у его жены, Люсьяны Баррозо, случилась аневризма сосудов головного мозга, из-за чего пришлось делать операцию.

Жена Мэтта Деймона перенесла сложную операцию

В интервью журналу GQ Дэймон рассказал, что этот "страшный" случай произошел за неделю до церемонии вручения премии "Оскар" 2024 года, на которой его фильм "Оппенгеймер" получил семь наград, в том числе в номинации "Лучший фильм".

По словам 56-летнего Деймона, супруги пропустили саму церемонию, но смогли посетить вечеринку после неё.

"Это был первый вечер, когда она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы встать с постели — к ней вернулись силы, — рассказал звезда фильма "Умник Уилл Хантинг" о своей жене. — Она устроила мне сюрприз: купила платье, и мы отправились на вечеринку".

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Мэтт Деймон с женой Фото: Instagram

Героический поступок

Деймон отметил, что Лусьяна решила пойти на вечеринку, потому что помнила: в 2007 году он пропустил церемонию "Оскар" — тогда его фильм "Отступники" триумфировал, — поскольку был занят на съемках картины "Ультиматум Борна".

"Она сказала: "На этот раз мы точно уходим", — вспоминает Деймон. — Это был действительно героический поступок с её стороны, очень значимый для нас".

Мэтт Деймон в роли Одиссея Фото: кадр з фільму

Дэймон также заверил, что сейчас с женой "всё вполне хорошо".

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