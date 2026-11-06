Дружина зірки "Одіссеї" перенесла серйозну операцію на мозку (фото)
Дружина голлівудського актора Метта Деймона, Люсьяна Баррозо, пережила "страшний" медичний криз, що призвів до операції на мозку.
Зірка "Одіссеї" розповів, що два роки тому в його дружини, Люсьяни Баррозо, стався аневризм судин головного мозку, через що довелося робити операцію.
Дружина Метта Деймона пережила важку операцію
В інтерв’ю для журналу GQ Деймон повідомив, що цей "страшний" випадок стався за тиждень до церемонії вручення премії "Оскар" 2024 року, на якій його фільм "Оппенгеймер" здобув сім нагород, зокрема в номінації "Найкращий фільм".
За словами 56-річного Деймона, подружжя пропустило саму церемонію, проте змогло відвідати вечірку після неї.
"Це був перший вечір, коли вона почувалася достатньо добре, щоб встати з ліжка — до неї повернулися сили, — розповів зірка фільму "Розумник Вілл Гантінг" про свою дружину. — Вона зробила мені сюрприз: придбала сукню, і ми вирушили на вечірку".
Героїчний вчинок
Деймон зазначив, що Лусьяна вирішила піти на вечірку, бо пам’ятала: у 2007 році він пропустив церемонію "Оскар" — тоді його фільм "Відступники" тріумфував, — оскільки був зайнятий на зйомках стрічки "Ультиматум Борна".
"Вона сказала: "Цього разу ми точно йдемо", — згадує Деймон. — Це був справді героїчний вчинок з її боку, дуже значущий для нас".
Деймон також запевнив, що зараз з дружиною "все цілком добре".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
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