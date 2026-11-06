Волочкова призвала отправить своего бывшего директора на войну в Украину: "Его место в армии"

Российская балерина Анастасия Волочкова публично призвала отправить своего бывшего концертного директора Максима Николаева воевать с Украиной. Артистка обратилась к представителям военкомата через социальные сети.

Соответствующий пост Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram (volochkova_art). Знаменитость напомнила, что Николаев находится в призывном возрасте.

Волочкова отправляет мужчин на войну

Так, балерина обратилась к представителям военкомата и призвала отправить своего бывшего концертного директора Максима Николаева на так называемую "СВО". Волочкова заявила, что мужчина находится в призывном возрасте. Поводом для резкого заявления стал финансовый конфликт между бывшими коллегами.

"Послушайте! Я выполняю свой профессиональный долг на сценах России уже 30 лет. Что касается этого примадонны Максима… Его место не в сплетнях, а в армии и на "СВО"! Где военкомат? У него призывной возраст. Обратите внимание!" — написала россиянка.

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Сообщение Волочковой Фото: Instagram

Как оказалось, разногласия возникли после недавнего концерта Волочковой в Краснодаре. По словам балерины, Николаев присвоил себе большую часть гонорара за организацию выступления. Артистка также напомнила, что ранее бесплатно возила концертного директора на Мальдивы, и обвинила его в неблагодарности.

На фоне конфликта Волочкова призвала военкомат обратить внимание на бывшего сотрудника и рассмотреть вопрос о его отправке в зону боевых действий в Украине.

Интересно, что сам Николаев отверг финансовые претензии балерины, заявив, что получил за концерт в Краснодаре исключительно заранее согласованный процент. В ответ на обвинения он раскритиковал Волочкову, назвав её "нестабильной артисткой".

Николаев подчеркнул, что балерина регулярно отменяет гастрольные выступления, что создает проблемы для организаторов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анастасия Волочкова снялась на борту самолета в странном состоянии. Знаменитость растянулась на сиденьях и заговорила о будущем спутнике жизни.

Также недавно балерина в нетрезвом виде взобралась на подоконник одного из московских клубов и продемонстрировала присутствующим шпагат.

Кстати, в России вновь заговорили об алкоголизме артистки. Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что бывшей прима-балерине якобы уже не суждено дожить до следующего юбилея — а именно до 60 лет.