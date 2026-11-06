Волочкова закликала відправити свого ексдиректора на війну в Україну: "Його місце в армії"

Російська балерина Анастасія Волочкова публічно закликала відправити свого колишнього концертного директора Максима Ніколаєва воювати з Україною. Артистка звернулася до представників військкомату через соціальні мережі.

Відповідний допис Волочкова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (volochkova_art). Знаменитість нагадала, що Ніколаєв перебуває у призовному віці.

Волочкова відправляє чоловіків на війну

Так, балерина звернулася до представників військкомату і закликала відправити свого колишнього концертного директора Максима Ніколаєва на так зване "СВО". Волочкова заявила, що чоловік перебуває у призовному віці. Приводом до різкої заяви став фінансовий конфлікт між колишніми колегами.

"Послухайте! Я виконую свій професійний обов'язок на сценах Росії протягом 30 років. Щодо цього пришманделка Максима… Його місце не в плітках, а в армії та на "СВО"! Де військкомат? У нього призовний вік. Зверніть увагу!" — написала росіянка.

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Допис Волочкової Фото: Instagram

Як виявилось, розбіжності виникли після нещодавнього концерту Волочкової у Краснодарі. За словами балерини, Ніколаєв привласнив собі більшу частину гонорару за організацію виступу. Артистка також нагадала, що раніше безкоштовно возила концертного директора на Мальдіви і звинуватила його в невдячності.

На тлі конфлікту Волочкова закликала військкомат звернути увагу на колишнього співробітника та розглянути питання щодо його відправлення до зони бойових дій в Україні.

Цікаво, що сам Ніколаєв відкинув фінансові претензії балерини, заявивши, що отримав за концерт у Краснодарі виключно заздалегідь узгоджений відсоток. У відповідь на звинувачення він розкритикував Волочкову, назвавши її "нестабільною артисткою".

Ніколаєв наголосив, що балерина регулярно зриває гастрольні виступи, що створює проблеми організаторам.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Анастасія Волочкова знялася на борту літака у дивному стані. Знаменитість розляглась на сидіннях і заговорила про майбутнього супутника.

Також нещодавно балерина у нетверезому вигляді видерлася на підвіконня одного з клубів Москви й продемонструвала присутнім шпагат.

До речі, у Росії знову заговорили про алкоголізм артистки. Лікар-психіатр і нарколог Василь Шуров заявив, що нібито наступний ювілей колишній примі-балерині, а саме 60 років, вже не світить.